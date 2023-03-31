The Wall Street Journal призвала выслать из США всех российских журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг Николая Сметанина по реконструкции станции метро "Геологическая". Екатеринбург, пресса, сми, видеокамера, съемка, журналисты, операторы
Арест американского журналиста в России произошел 30 марта Фото:

Власти США должны рассмотреть возможность высылки всех российских журналистов с территории своей страны. С таким заявлением выступила редакция американской газеты The Wall Street Journal после ареста собственного журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге.

«Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать», — заявили в редакции, текст обращения опубликован на сайте газеты.

Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, сообщает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Власти США должны рассмотреть возможность высылки всех российских журналистов с территории своей страны. С таким заявлением выступила редакция американской газеты The Wall Street Journal после ареста собственного журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге. «Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать», — заявили в редакции, текст обращения опубликован на сайте газеты. Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...