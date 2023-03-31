The Wall Street Journal призвала выслать из США всех российских журналистов

Власти США должны рассмотреть возможность высылки всех российских журналистов с территории своей страны. С таким заявлением выступила редакция американской газеты The Wall Street Journal после ареста собственного журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге.
«Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать», — заявили в редакции, текст обращения опубликован на сайте
Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, сообщает телеканал 360.
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