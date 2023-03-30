Депутаты хотят сместить Максима Лазарева из законодательного собрания ЯНАО

Максим Лазарев считает, что его смещение — заказ «Единой России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Недоброжелатели из Тюменской областной думы хотят сместить депутата заксобрания ЯНАО Максима Лазарева. Виной тому рейд эсера по стройкам Нового Уренгоя, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона.

«У депутатов с чиновниками есть негласное правило, что они не лезут в дела друг друга. Стройка — это территория главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и Лазарев это правило нарушил, чем вызвал негативную реакцию у коллег. Даже говорят, что этот случай стал одной из причин, почему губернатор Артюхов понизил статус заксобрания», — сообщил источник. По словам инсайдера, враги Лазарева нашли повод, чтобы отстранить депутата от дел.

Максим Лазарев прокомментировал агентству эту информацию. «Пока это все на уровне слухов, но коллеги чересчур активные. Скорее всего — это заказ „Единой России“», — ответил Лазарев.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя обратились к Максиму Лазареву с просьбой проверить строительство библиотечного центра «Полярная сова». Оказалось, что территория стройки не была ограждена, рядом был разбросан строительный мусор. Городские чиновники восприняли рейд Лазарева как упрек в их сторону, что они не могут навести порядок в собственном городе.