21 марта 2023
20 марта 2023

Депутат заксобрания ЯНАО перешел дорогу чиновникам мэрии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Чиновникам Нового Уренгоя не понравилось, что депутат Лазарев инспектирует город Фото:

Депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев обидел чиновников Нового Уренгоя, занявшись инспекцией здешней проблемной стройки библиотечного центра «Полярная сова». Лазарев как бы намекает, что администрация и местные депутаты не в силах курировать это направление, раз местные жители обращаются напрямую к Салехарду, сообщил URA.RU источник.

«Городские элиты посчитали, что это камень в их огород, а Лазарев лезет на чужую территорию. Вылазкам салехардского депутата в Новый Уренгой здесь не рады», — отметил источник.

При этом Лазарев и раньше приезжал в Новый Уренгой «отрабатывать» жалобы горожан, но мэрия относилась к нему снисходительнее. Сейчас же депутат задел больную для местных чиновников тему — мэр Воронов не раз отмечал, что у города есть проблемы с добросовестными подрядчиками, а тут строители проводят ремонтные работы «Полярной совы» рядом с ничем не огражденной детской площадкой.

Максим Лазарев сообщил агентству, что не мог не отреагировать на такое нарушение. «Несмотря на то, что у нас хорошие отношения с муниципалитетом, до меня тоже доходят слухи, что на меня, грубо говоря, обижены. Но я считаю, что я выполняю свой долг и должен работать с народом и указывать власти на ее недочеты, чтобы их исправляли. Я не могу не реагировать, а бездействие депутата хуже всего», — прокомментировал Лазарев.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя обратились к Максиму Лазареву с просьбой проверить технику безопасности при реконструкции «Полярной совы». Оказалось, что стройка ничем не ограждена и на нее может попасть любой желающий.

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Депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев обидел чиновников Нового Уренгоя, занявшись инспекцией здешней проблемной стройки библиотечного центра «Полярная сова». Лазарев как бы намекает, что администрация и местные депутаты не в силах курировать это направление, раз местные жители обращаются напрямую к Салехарду, сообщил URA.RU источник. «Городские элиты посчитали, что это камень в их огород, а Лазарев лезет на чужую территорию. Вылазкам салехардского депутата в Новый Уренгой здесь не рады», — отметил источник. При этом Лазарев и раньше приезжал в Новый Уренгой «отрабатывать» жалобы горожан, но мэрия относилась к нему снисходительнее. Сейчас же депутат задел больную для местных чиновников тему — мэр Воронов не раз отмечал, что у города есть проблемы с добросовестными подрядчиками, а тут строители проводят ремонтные работы «Полярной совы» рядом с ничем не огражденной детской площадкой. Максим Лазарев сообщил агентству, что не мог не отреагировать на такое нарушение. «Несмотря на то, что у нас хорошие отношения с муниципалитетом, до меня тоже доходят слухи, что на меня, грубо говоря, обижены. Но я считаю, что я выполняю свой долг и должен работать с народом и указывать власти на ее недочеты, чтобы их исправляли. Я не могу не реагировать, а бездействие депутата хуже всего», — прокомментировал Лазарев. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя обратились к Максиму Лазареву с просьбой проверить технику безопасности при реконструкции «Полярной совы». Оказалось, что стройка ничем не ограждена и на нее может попасть любой желающий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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