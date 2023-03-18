Общественники Нового Уренгоя пожаловались депутату на неубранный снег и другие проблемы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Общественники из Нового Уренгоя обратились к депутату Законодательного собрания Максиму Лазареву с просьбой проверить технику безопасности при реконструкции объекта «Полярная сова», а также помочь решить вопросы с уборкой снега. О поступивших жалобах сообщил Максим Лазарев.

«Люди обратились ко мне за решением вопроса безопасности, муниципальный объект не огорожен должным образом, попасть туда может любой желающий, разбросан строительный мусор. Общественники обозначили проблему снежных валов, оставленных после уборки снега, также много претензий и к состоянию дорожных знаков», — написал Максим Лазарев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Лазарев приехал на площадку реконструкции «Полярной совы» и выразил беспокойство создавшейся ситуацией. Вблизи места проведения работ находится детская площадка. Также он удивился, что возле здания горотдела ГИБДД находятся дорожные знаки не соответствующие ГОСТу. Депутат намерен обратиться в городскую администрацию с данными вопросами.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать заявление депутата. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда пожаловались Лазареву на авиакомпанию «Ямал». По их сообщению, в канун Нового года авиаперевозчик повысил цены на перелеты в несколько раз.

Максим Лазарев осматривает реконструкцию «Полярной совы» Фото: Максим Лазарев, соцсеть «Вконтакте»