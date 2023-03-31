Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста

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Джо Байден попросил освободить Эвана Гершковича, арестованного 30 марта Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил журналистам.

«Отпустите его», — сказал Байден во время беседы с журналистами пула Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

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Президент США Джо Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил журналистам. «Отпустите его», — сказал Байден во время беседы с журналистами пула Белого дома. Его слова приводит РИА Новости. Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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