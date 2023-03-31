Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста

31 марта 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден попросил освободить Эвана Гершковича, арестованного 30 марта Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Президент США Джо Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил журналистам. «Отпустите его», — сказал Байден во время беседы с журналистами пула Белого дома. Его слова приводит РИА Новости. Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Президент США Джо Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил журналистам. «Отпустите его», — сказал Байден во время беседы с журналистами пула Белого дома. Его слова приводит РИА Новости. Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.