Джо Байден попросил освободить Эвана Гершковича, арестованного 30 марта
новость из сюжетаВ Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal
Президент США Джо Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил журналистам.
«Отпустите его», — сказал Байден во время беседы с журналистами пула Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.
Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге. Журналист посетил Россию для сбора материала про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». В ФСБ сообщили, что Гершкович занимался сбором данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.
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