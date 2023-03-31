Полковник Чмутин указал на сложности для наступления ВСУ на Белгород

01 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Путь на Белгород лежит через открытую местность, отметил Юрий Чмутин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не сможет организовать наступление на Белгород, так как под Харьковом проходит плотная лесополоса и передвигаться противнику придется по открытым дорогам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Харьков и Белгород географически достаточно близко расположены между собой. Желание ВСУ сосредоточить группировку и двинутся на Белгород, уверен, — это просто авантюра, которая будет развенчана на первом же этапе и будет подвержена уничтожению. Во-первых, под Харьковом очень много лесополос. Как они собираются организовать там крупномасштабное наступление? Я не представляю, какими силами надо обладать, чтобы начать контрнаступление на Харьковском направлении, а тем более в сторону Белгорода. Продвигаться можно только по дорогам», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что противника при передвижении по дорогам, открытой местности, легко смогут обнаружить российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Сегодня не как 80 лет назад, есть другие средства обнаружения — БПЛА, средства разведки и так далее, поэтому как двигаться? На какой ширине фронта? На какой глубине? Мне непонятно. Я думаю, что основные удары будут наноситься ВСУ на южном, на донбасском направлении. Здесь есть у них не то, что преимущество, а вероятность, что они могут изобразить наступление. Южное направление предполагает пологость, поля. Донбасское — это большое скопление населенных пунктов, которые приближают к столице Донбасса — Донецка», — добавил Чмутин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ получили технику, подготовили резерв порядка из 200 тысяч человек. По мнению Евгения Пригожина, первый вероятный удар, который они нанесут — это выйдут на Белгород. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU назвал эту идею возможным маневром ВСУ, чтобы отвлечь российские войска от активных боевых действий в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Позже министр обороны Украины Алексей Резников завил, что ВСУ могут начать контрнаступление в апреле—мае. Оно планируется по нескольким направлениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не сможет организовать наступление на Белгород, так как под Харьковом проходит плотная лесополоса и передвигаться противнику придется по открытым дорогам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Харьков и Белгород географически достаточно близко расположены между собой. Желание ВСУ сосредоточить группировку и двинутся на Белгород, уверен, — это просто авантюра, которая будет развенчана на первом же этапе и будет подвержена уничтожению. Во-первых, под Харьковом очень много лесополос. Как они собираются организовать там крупномасштабное наступление? Я не представляю, какими силами надо обладать, чтобы начать контрнаступление на Харьковском направлении, а тем более в сторону Белгорода. Продвигаться можно только по дорогам», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что противника при передвижении по дорогам, открытой местности, легко смогут обнаружить российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Сегодня не как 80 лет назад, есть другие средства обнаружения — БПЛА, средства разведки и так далее, поэтому как двигаться? На какой ширине фронта? На какой глубине? Мне непонятно. Я думаю, что основные удары будут наноситься ВСУ на южном, на донбасском направлении. Здесь есть у них не то, что преимущество, а вероятность, что они могут изобразить наступление. Южное направление предполагает пологость, поля. Донбасское — это большое скопление населенных пунктов, которые приближают к столице Донбасса — Донецка», — добавил Чмутин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ получили технику, подготовили резерв порядка из 200 тысяч человек. По мнению Евгения Пригожина, первый вероятный удар, который они нанесут — это выйдут на Белгород. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU назвал эту идею возможным маневром ВСУ, чтобы отвлечь российские войска от активных боевых действий в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Позже министр обороны Украины Алексей Резников завил, что ВСУ могут начать контрнаступление в апреле—мае. Оно планируется по нескольким направлениям.