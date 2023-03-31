Белый дом: дело журналиста Гершковича является приоритетом для Байдена

Дело об аресте в РФ американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича является приоритетным для президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Белый дом.
«Дело об аресте по обвинению в шпионаже в РФ американца Гершковича является приоритетом для Байдена и всего правительства США», — отмечают в резиденции американского президента. Трансляция шла на официальном
Журналист Гершкович Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что его арестовал Лефортовский суд. Корреспондент останется в СИЗО на два месяца. В Госдепе США подчеркивали, что работают над вызволением журналиста.
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