Белый дом: дело журналиста Гершковича является приоритетом для Байдена

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Дело журналиста Эвана Гершковича — приоритет для Джо Байдена, уточнили в Белом доме Фото:
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Дело об аресте в РФ американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича является приоритетным для президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Белый дом.

«Дело об аресте по обвинению в шпионаже в РФ американца Гершковича является приоритетом для Байдена и всего правительства США», — отмечают в резиденции американского президента. Трансляция шла на официальном сайте Белого дома.

Журналист Гершкович Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что его арестовал Лефортовский суд. Корреспондент останется в СИЗО на два месяца. В Госдепе США подчеркивали, что работают над вызволением журналиста.

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Дело об аресте в РФ американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича является приоритетным для президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Белый дом. «Дело об аресте по обвинению в шпионаже в РФ американца Гершковича является приоритетом для Байдена и всего правительства США», — отмечают в резиденции американского президента. Трансляция шла на официальном сайте Белого дома. Журналист Гершкович Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что его арестовал Лефортовский суд. Корреспондент останется в СИЗО на два месяца. В Госдепе США подчеркивали, что работают над вызволением журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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