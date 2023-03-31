31 марта 2023

В Крыму расширят список имущества украинских олигархов для национализации

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Деньги от национализации имущества потратят на СВО Фото:

В Крыму собираются расширить список имущества, которое заберут у украинских олигархов. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

«Сейчас идет активная работа, в ближайшее время мы сообщим о новых объектах, которые будут национализированы. Мы не можем публично озвучивать эти объекты до тех пор, пока комиссия нам не даст конкретный документ», — приводит слова Константинова ТАСС.

В России национализируют активы и имущество украинских олигархов, которые поддерживают киевский режим. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что деньги от национализации потратят на нужды спецоперации. Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму собираются передать многодетной или малообеспеченной семье. Первые национализированные у украинцев объекты выставят на торги в июне, передает агентство Nation News со ссылкой на Аксенова.

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В Крыму собираются расширить список имущества, которое заберут у украинских олигархов. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов. «Сейчас идет активная работа, в ближайшее время мы сообщим о новых объектах, которые будут национализированы. Мы не можем публично озвучивать эти объекты до тех пор, пока комиссия нам не даст конкретный документ», — приводит слова Константинова ТАСС. В России национализируют активы и имущество украинских олигархов, которые поддерживают киевский режим. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что деньги от национализации потратят на нужды спецоперации. Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму собираются передать многодетной или малообеспеченной семье. Первые национализированные у украинцев объекты выставят на торги в июне, передает агентство Nation News со ссылкой на Аксенова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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