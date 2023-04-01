IDNES: Швеция начнет подготовку к войне

IDNES: Швеция начинает проведение военных учений по всей стране
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Во время учений будут задействованы все структуры шведской армии, сообщает IDNES Фото:

В Швеции 17 апреля стартуют масштабные военные учения по всей стране с участием 26 тысяч шведских военнослужащих и еще нескольких тысяч из-за рубежа. Об этом пишет чешское издание IDNES.

«Учения „Аврора 23“ стартуют уже 17 апреля практически по всей Швеции и продлятся до 11 мая. Будут задействованы все компоненты шведских вооруженных сил и сил безопасности, призывники, а также гражданские учреждения и компании», — говорится в материале издания. Там добавили, что в учениях примут участие 26 тысяч шведских военных и тысячи солдат из других государств

Ранее шведские депутаты проголосовали за вхождение Швеции в состав НАТО. Также шведские власти объявили о начале реформ по улучшению готовности страны к возможному военному конфликту.

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В Швеции 17 апреля стартуют масштабные военные учения по всей стране с участием 26 тысяч шведских военнослужащих и еще нескольких тысяч из-за рубежа. Об этом пишет чешское издание IDNES. «Учения „Аврора 23“ стартуют уже 17 апреля практически по всей Швеции и продлятся до 11 мая. Будут задействованы все компоненты шведских вооруженных сил и сил безопасности, призывники, а также гражданские учреждения и компании», — говорится в материале издания. Там добавили, что в учениях примут участие 26 тысяч шведских военных и тысячи солдат из других государств Ранее шведские депутаты проголосовали за вхождение Швеции в состав НАТО. Также шведские власти объявили о начале реформ по улучшению готовности страны к возможному военному конфликту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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