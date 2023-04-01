Во время учений будут задействованы все структуры шведской армии, сообщает IDNESФото: Министерство обороны Великобритании
В Швеции 17 апреля стартуют масштабные военные учения по всей стране с участием 26 тысяч шведских военнослужащих и еще нескольких тысяч из-за рубежа. Об этом пишет чешское издание IDNES.
«Учения „Аврора 23“ стартуют уже 17 апреля практически по всей Швеции и продлятся до 11 мая. Будут задействованы все компоненты шведских вооруженных сил и сил безопасности, призывники, а также гражданские учреждения и компании», — говорится в материале издания. Там добавили, что в учениях примут участие 26 тысяч шведских военных и тысячи солдат из других государств
Ранее шведские депутаты проголосовали за вхождение Швеции в состав НАТО. Также шведские власти объявили о начале реформ по улучшению готовности страны к возможному военному конфликту.
В Швеции 17 апреля стартуют масштабные военные учения по всей стране с участием 26 тысяч шведских военнослужащих и еще нескольких тысяч из-за рубежа. Об этом пишет чешское издание IDNES. «Учения „Аврора 23“ стартуют уже 17 апреля практически по всей Швеции и продлятся до 11 мая. Будут задействованы все компоненты шведских вооруженных сил и сил безопасности, призывники, а также гражданские учреждения и компании», — говорится в материале издания. Там добавили, что в учениях примут участие 26 тысяч шведских военных и тысячи солдат из других государств Ранее шведские депутаты проголосовали за вхождение Швеции в состав НАТО. Также шведские власти объявили о начале реформ по улучшению готовности страны к возможному военному конфликту.