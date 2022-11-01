Expressen: Швеция начала подготовку к войне

01 ноября 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Швеция готовится к эскалации вооруженного конфликта в ближайшее время, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шведские власти начали реформировать готовность своей страны в рамках подготовки к военным действиям. Об этом сообщила газета Expressen, ссылаясь на заявление гражданского агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям (MSB). «В шведской готовности произошел исторический сдвиг — после десятилетий мира в качестве отправной точки Швеция серьезно готовится к войне. Этот сдвиг включает комплексную реформу обеспечения готовности, которая затрагивает около 60 органов власти», — пишет издание со ссылкой на заявление MSB. Отмечается, что предстоящая реформа потребует не менее 27 миллиардов инвестиций в год. Глава военной разведки Муст генерал-майор Лена Халлин, в свою очередь, призвала страну не игнорировать вероятность эскалации вооруженного конфликта. «Нельзя исключать дальнейшую эскалацию, и она может произойти очень быстро», — сказала она. Ранее сообщалось, что Швеция готовится к «секретной» угрозе со стороны России. В рамках этого Минобороны страны в ускоренные сроки начало воссоздавать воинские части на острове Готланд в Балтийском море.

Шведские власти начали реформировать готовность своей страны в рамках подготовки к военным действиям. Об этом сообщила газета Expressen, ссылаясь на заявление гражданского агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям (MSB). «В шведской готовности произошел исторический сдвиг — после десятилетий мира в качестве отправной точки Швеция серьезно готовится к войне. Этот сдвиг включает комплексную реформу обеспечения готовности, которая затрагивает около 60 органов власти», — пишет издание со ссылкой на заявление MSB. Отмечается, что предстоящая реформа потребует не менее 27 миллиардов инвестиций в год. Глава военной разведки Муст генерал-майор Лена Халлин, в свою очередь, призвала страну не игнорировать вероятность эскалации вооруженного конфликта. «Нельзя исключать дальнейшую эскалацию, и она может произойти очень быстро», — сказала она. Ранее сообщалось, что Швеция готовится к «секретной» угрозе со стороны России. В рамках этого Минобороны страны в ускоренные сроки начало воссоздавать воинские части на острове Готланд в Балтийском море.