Медведев: за ущемление УПЦ Зеленский ответит перед Богом

02 апреля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал власти Украины «ублюдками» из-за ущемления УПЦ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Киева и президент Украины Владимир Зеленский ответят на суде перед Богом за ущемление украинской православной церкви (УПЦ). Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. «Глядя на то, что творят Зеленский & Co (Зеленский и компания — прим. URA.RU) в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его [Божьим] судом и получат за все содеянное», — написал Медведев в своем telegram-канале . Затем политик процитировал строчку из откровения апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис) 19:20. В январе власти Украины внесли в парламент законопроект с помощью которого можно запретить УПЦ, если Киев найдет доказательства связи с Россией. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал физически уничтожить УПЦ, так как в стране должна быть единственная каноническая украинская церковь. 1 апреля на Украине отправили под домашний арест наместника митрополита Павла, сообщает деловое издание «Взгляд». Там хотят сменить наместника. В ноябре в храмах УПЦ, в том числе и Киево-Печерской лавре СБУ нашли «пророссийскую литературу» во время обысков, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Киева и президент Украины Владимир Зеленский ответят на суде перед Богом за ущемление украинской православной церкви (УПЦ). Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. «Глядя на то, что творят Зеленский & Co (Зеленский и компания — прим. URA.RU) в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его [Божьим] судом и получат за все содеянное», — написал Медведев в своем telegram-канале. Затем политик процитировал строчку из откровения апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис) 19:20. В январе власти Украины внесли в парламент законопроект с помощью которого можно запретить УПЦ, если Киев найдет доказательства связи с Россией. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал физически уничтожить УПЦ, так как в стране должна быть единственная каноническая украинская церковь. 1 апреля на Украине отправили под домашний арест наместника митрополита Павла, сообщает деловое издание «Взгляд». Там хотят сменить наместника. В ноябре в храмах УПЦ, в том числе и Киево-Печерской лавре СБУ нашли «пророссийскую литературу» во время обысков, передает РАПСИ.