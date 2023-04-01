Рогов сообщил об обстреле Мелитополя ВСУ

02 апреля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Один из снарядов ВСУ ударил по локомотивному депо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия обстреляла Мелитополь (Запорожская область), часть ракет перехватили российские комплексы ПВО. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В результате обстрела города террористами УГИЛ зафиксированы прилеты в локомотивное депо. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — написал Рогов в своем telegram-канале . По его словам, предполагается, что ВСУ используют для обстрела американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Украинская армия наносила удары и пригорода Орехова, сообщил Рогов. Всего было семь залпов, шесть снарядов перехватили с помощью российских ПВО. Еще один снаряд ударил в локомотивное депо. ВСУ обстреливают Запорожскую область на фоне спецоперации РФ на Украине. По итогам референдума среди жителей регион вошел в состав России, но часть территории еще находится под контролем Киева. Ранее Рогов сообщал, что украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружение на запорожский фронт. Он считает, что ВСУ готовятся к наступлению на этом направлении.

Украинская армия обстреляла Мелитополь (Запорожская область), часть ракет перехватили российские комплексы ПВО. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В результате обстрела города террористами УГИЛ зафиксированы прилеты в локомотивное депо. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, предполагается, что ВСУ используют для обстрела американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Украинская армия наносила удары и пригорода Орехова, сообщил Рогов. Всего было семь залпов, шесть снарядов перехватили с помощью российских ПВО. Еще один снаряд ударил в локомотивное депо. ВСУ обстреливают Запорожскую область на фоне спецоперации РФ на Украине. По итогам референдума среди жителей регион вошел в состав России, но часть территории еще находится под контролем Киева. Ранее Рогов сообщал, что украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружение на запорожский фронт. Он считает, что ВСУ готовятся к наступлению на этом направлении.