Рогов: ВСУ стягивают западную технику на запорожский фронт

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
В составе техники ВСУ есть как гаубицы, так и танки с ракетами залпового огня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают западную бронированную технику в район Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт», — уточнил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он обратил внимание, что с таким количеством технику украинские войска могут начать контрнаступление в Запорожской области.

Ранее Рогов подчеркивал, что украинские солдаты могут предпринять несколько сценариев своего предстоящего контрнаступления. Они могут провести операцию на суше, а также начать форсирование реки Днепр. Он подчеркивал, что наступление может начаться в ближайшее время.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают западную бронированную технику в район Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт», — уточнил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он обратил внимание, что с таким количеством технику украинские войска могут начать контрнаступление в Запорожской области. Ранее Рогов подчеркивал, что украинские солдаты могут предпринять несколько сценариев своего предстоящего контрнаступления. Они могут провести операцию на суше, а также начать форсирование реки Днепр. Он подчеркивал, что наступление может начаться в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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