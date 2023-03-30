Рогов: ВСУ стягивают западную технику на запорожский фронт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают западную бронированную технику в район Запорожья. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт», — уточнил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он обратил внимание, что с таким количеством технику украинские войска могут начать контрнаступление в Запорожской области.
Ранее Рогов подчеркивал, что украинские солдаты могут предпринять несколько сценариев своего предстоящего контрнаступления. Они могут провести операцию на суше, а также начать форсирование реки Днепр. Он подчеркивал, что наступление может начаться в ближайшее время.
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