Госсекретарь США Блинкен позвонил Лаврову из-за журналиста The Wall Street Journal

Госсекретарь США Блинкен обсудил с Лавровым арест американского журналиста The Wall Street Journal Гершковича

02 апреля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Судьбу задержанного американского журналиста определит суд, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для того, чтобы обсудить задержание американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщили в МИД РФ. «В контексте обсуждения затронутого Госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Э.Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Э.Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ», — указано на сайте российского МИД. В ходе разговора Лавров особо подчеркнул недопустимость придания политической окраски делу западными СМИ. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что журналист был взят с поличным при попытке получения секретных сведений. По его словам, дальнейшую судьбу Гершковича определит суд. Эван Гершкович 30 марта был арестован в Екатеринбурге. Журналист обвиняется в шпионаже и незаконном сборе данных.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для того, чтобы обсудить задержание американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщили в МИД РФ. «В контексте обсуждения затронутого Госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Э.Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Э.Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ», — указано на сайте российского МИД. В ходе разговора Лавров особо подчеркнул недопустимость придания политической окраски делу западными СМИ. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что журналист был взят с поличным при попытке получения секретных сведений. По его словам, дальнейшую судьбу Гершковича определит суд. Эван Гершкович 30 марта был арестован в Екатеринбурге. Журналист обвиняется в шпионаже и незаконном сборе данных.