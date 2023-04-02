02 апреля 2023
01 апреля 2023

Екатеринбургский детский сад, где девочка удушилась шарфом, отделался минимальным штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, начальная школа, школьная раздевалка
Детсад, где погиб ребенок, оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил минимальный штраф детскому саду, где трехлетняя девочка удушилась на горке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф детскому саду, где трехлетняя девочка задохнулась на горке. Штраф составил 50 тыс. рублей. Заведующей садика, ее заместителю и воспитателю, который не уследил за ребенком, сделали выговор. Прокуратура направила в следственные органы материалы, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Инцидент произошел 25 января. Девочка спускалась с горки, но застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Врачи доставили девочку в больницу, где она и умерла. Силовики возбудили дело. Позже в детском саду горку, где произошел несчастный случай, демонтировали.

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Кировский районный суд Екатеринбурга назначил минимальный штраф детскому саду, где трехлетняя девочка удушилась на горке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф детскому саду, где трехлетняя девочка задохнулась на горке. Штраф составил 50 тыс. рублей. Заведующей садика, ее заместителю и воспитателю, который не уследил за ребенком, сделали выговор. Прокуратура направила в следственные органы материалы, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Инцидент произошел 25 января. Девочка спускалась с горки, но застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Врачи доставили девочку в больницу, где она и умерла. Силовики возбудили дело. Позже в детском саду горку, где произошел несчастный случай, демонтировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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