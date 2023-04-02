Екатеринбургский детский сад, где девочка удушилась шарфом, отделался минимальным штрафом

03 апреля 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Детсад, где погиб ребенок, оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга назначил минимальный штраф детскому саду, где трехлетняя девочка удушилась на горке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф детскому саду, где трехлетняя девочка задохнулась на горке. Штраф составил 50 тыс. рублей. Заведующей садика, ее заместителю и воспитателю, который не уследил за ребенком, сделали выговор. Прокуратура направила в следственные органы материалы, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Инцидент произошел 25 января. Девочка спускалась с горки, но застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Врачи доставили девочку в больницу, где она и умерла. Силовики возбудили дело. Позже в детском саду горку, где произошел несчастный случай, демонтировали.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил минимальный штраф детскому саду, где трехлетняя девочка удушилась на горке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф детскому саду, где трехлетняя девочка задохнулась на горке. Штраф составил 50 тыс. рублей. Заведующей садика, ее заместителю и воспитателю, который не уследил за ребенком, сделали выговор. Прокуратура направила в следственные органы материалы, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге умерла девочка, которая удушилась в детском саду. Инцидент произошел 25 января. Девочка спускалась с горки, но застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Врачи доставили девочку в больницу, где она и умерла. Силовики возбудили дело. Позже в детском саду горку, где произошел несчастный случай, демонтировали.