27 марта 2023

В Свердловской области объявили о начале весеннего призыва в армию

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Весенний призыв стартует с 1 апреля Фото:

В Свердловской области сформировали муниципальные комиссии, которые с 1 апреля по 15 июля будут отбирать молодых людей для службы в армии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Утверждены составы муниципальных призывных комиссий, которым предстоит провести ежегодный весенний призыв уральцев на срочную службу», — сообщили в ДИПе. Большинство срочников будут направлены в сухопутные войска, но у некоторых есть возможность попасть на Северный флот.

80 муниципальных комиссий после заключения врачей будут отправлять новобранцев в сборный пункт Егоршино, из которого солдаты отправятся в военные части. Точное число призывников, которых планируют отправить в армию, не называется.

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В Свердловской области сформировали муниципальные комиссии, которые с 1 апреля по 15 июля будут отбирать молодых людей для службы в армии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Утверждены составы муниципальных призывных комиссий, которым предстоит провести ежегодный весенний призыв уральцев на срочную службу», — сообщили в ДИПе. Большинство срочников будут направлены в сухопутные войска, но у некоторых есть возможность попасть на Северный флот. 80 муниципальных комиссий после заключения врачей будут отправлять новобранцев в сборный пункт Егоршино, из которого солдаты отправятся в военные части. Точное число призывников, которых планируют отправить в армию, не называется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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