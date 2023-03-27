В Свердловской области объявили о начале весеннего призыва в армию

В Свердловской области сформировали муниципальные комиссии, которые с 1 апреля по 15 июля будут отбирать молодых людей для службы в армии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Утверждены составы муниципальных призывных комиссий, которым предстоит провести ежегодный весенний призыв уральцев на срочную службу», — сообщили в ДИПе. Большинство срочников будут направлены в сухопутные войска, но у некоторых есть возможность попасть на Северный флот.
80 муниципальных комиссий после заключения врачей будут отправлять новобранцев в сборный пункт Егоршино, из которого солдаты отправятся в военные части. Точное число призывников, которых планируют отправить в армию, не называется.
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