Свердловчане объявили гуманитарную спецоперацию в Донбасс. Фото

29 марта 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Свердловчане собрали целую фуру с гуманитарной помощью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Слободо-Туринского района (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Фура с посылками отправится в зону проведения спецоперации 4 апреля. «В самом разгаре сбор личных посылок для военнослужащих на СВО. Сегодня ко мне в общественную приемную привезли полсотни посылок из Слободо-Туринского района. Жители молодцы, объединились, централизованно собрали полгазели гуманитарного груза. Кроме посылок от родственников для своих мужей, братьев, сыновей, привезли коробочки от детишек из детского сада, от неравнодушных граждан. Бабушки передали вязаные носки, привезли целое ведро меда, а также макароны, сахар, сгущенку, тушенку и сушеные яблоки к чаю. 4 апреля наша фура с посылками и необходимой гуманитарной помощью отправляется на СВО», — написал в своем telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Ранее URA.RU писало, что поисково-спасательный отряд «Прорыв» совместно с выпускниками екатеринбургского офицерского училища отправили первую партию военно-гуманитарной помощи в зону СВО. В состав гумпомощи вошли армейские спальники, рюкзаки, саперные лопатки, тактические перчатки, термобелье и продуктовые наборы. Фото: telegram-канал депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова Фото: telegram-канал депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова Фото: telegram-канал депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова Фото: telegram-канал депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова Фото: telegram-канал депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова Фото: telegram-канал депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова

Жители Слободо-Туринского района (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Фура с посылками отправится в зону проведения спецоперации 4 апреля. «В самом разгаре сбор личных посылок для военнослужащих на СВО. Сегодня ко мне в общественную приемную привезли полсотни посылок из Слободо-Туринского района. Жители молодцы, объединились, централизованно собрали полгазели гуманитарного груза. Кроме посылок от родственников для своих мужей, братьев, сыновей, привезли коробочки от детишек из детского сада, от неравнодушных граждан. Бабушки передали вязаные носки, привезли целое ведро меда, а также макароны, сахар, сгущенку, тушенку и сушеные яблоки к чаю. 4 апреля наша фура с посылками и необходимой гуманитарной помощью отправляется на СВО», — написал в своем telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Ранее URA.RU писало, что поисково-спасательный отряд «Прорыв» совместно с выпускниками екатеринбургского офицерского училища отправили первую партию военно-гуманитарной помощи в зону СВО. В состав гумпомощи вошли армейские спальники, рюкзаки, саперные лопатки, тактические перчатки, термобелье и продуктовые наборы.