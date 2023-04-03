Кирби побоялся признать успехи российской армии в Артемовске 04 апреля 2023 в 00:10 Размер текста - 17 + Джон Кирби заявил, что в Бахмуте якобы продолжаются ожесточенные бои Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не могут подтвердить установление контроля со стороны России над зданием городской администрации в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, в городе якобы продолжаются ожесточенные бои. «Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — передает слова Джона Кирби Sky News. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ с августа прошлого года. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. 2 апреля Пригожин объявил, что Россия юридически взяла Бахмут и над администрацией города водрузили российский флаг. Сообщалось, что остатки ВСУ сосредоточены в западных районах Бахмута. США не могут подтвердить установление контроля со стороны России над зданием городской администрации в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, в городе якобы продолжаются ожесточенные бои. «Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — передает слова Джона Кирби Sky News. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ с августа прошлого года. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. 2 апреля Пригожин объявил, что Россия юридически взяла Бахмут и над администрацией города водрузили российский флаг. Сообщалось, что остатки ВСУ сосредоточены в западных районах Бахмута. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям