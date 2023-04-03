03 апреля 2023

Кирби побоялся признать успехи российской армии в Артемовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби заявил, что в Бахмуте якобы продолжаются ожесточенные бои Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не могут подтвердить установление контроля со стороны России над зданием городской администрации в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, в городе якобы продолжаются ожесточенные бои.

«Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — передает слова Джона Кирби Sky News.

Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ с августа прошлого года. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. 2 апреля Пригожин объявил, что Россия юридически взяла Бахмут и над администрацией города водрузили российский флаг. Сообщалось, что остатки ВСУ сосредоточены в западных районах Бахмута.

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США не могут подтвердить установление контроля со стороны России над зданием городской администрации в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, в городе якобы продолжаются ожесточенные бои. «Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — передает слова Джона Кирби Sky News. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ с августа прошлого года. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. 2 апреля Пригожин объявил, что Россия юридически взяла Бахмут и над администрацией города водрузили российский флаг. Сообщалось, что остатки ВСУ сосредоточены в западных районах Бахмута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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