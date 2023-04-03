Старейший тюменский хлебокомбинат оказался на грани банкротства

Прибыль предприятия «ушла в минус» еще в 2021 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Один из старейших хлебокомбинатов Тюменской области «Сила Сибири» теряет прибыль, сотрудников и находится на грани экономического кризиса. Данные о финансовом положении ишимского комбината хлебопродуктов размещены в сервисе СБИС.

«За 2022 год предприятие потеряло 19 сотрудников. Убытки в 2021 году составили 50,5 млн рублей, по предварительным итогам 2022 года убытки увеличились до 98,4 млн рублей. Из-за финансовых обязательств, предприятие имеет риск потери независимости», — говорится в сообщении.

Так же система СБИС сообщает, что у предприятия обнаружен риск банкротства по двум современным методикам, а рентабельность в минусе на 4%. По мнению аналитиков рынка, такие трудности сейчас испытывают многие тюменские компании. «Уже третий год многие находятся в стагнации, не могут развиваться, фактически это один шаг до того, чтобы начать терять прибыль. И это, к сожалению, не исключение в Тюменской области», — пояснил URA.RU источник.

Агентство направило руководству «Ишимского комбината хлебопродуктов» письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, что финансовые проблемы сейчас испытывают многие тюменские компании.