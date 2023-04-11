Курганский губернатор пообещал помочь с продуктами луганскому Краснодону

11 апреля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков заявил об отправке продуктов в Краснодон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганская область направит продукты питания и другую социальную помощь в город Краснодон в ЛНР. Об этом рассказал губернатор Шумков во время встречи со студентами. «Коллеги будут заниматься поставкой продуктов питания, социальной помощи в Краснодон. Для жителей», — приводит слова губернатора Курганской области ТАСС. Шумков сообщил, что ранее курганцы отправили в Краснодон около 260 тонн гуманитарной помощи. Это были стройматериалы, новогодние подарки и необходимые в обиходе граждан вещи. Ранее URA.RU сообщало, что курганские священники отправили в зону военных действий партию помощи. Служители церкви организовали сбор теплых вещей, окопных свечей и продуктовых наборов для военных.

Курганская область направит продукты питания и другую социальную помощь в город Краснодон в ЛНР. Об этом рассказал губернатор Шумков во время встречи со студентами. «Коллеги будут заниматься поставкой продуктов питания, социальной помощи в Краснодон. Для жителей», — приводит слова губернатора Курганской области ТАСС. Шумков сообщил, что ранее курганцы отправили в Краснодон около 260 тонн гуманитарной помощи. Это были стройматериалы, новогодние подарки и необходимые в обиходе граждан вещи. Ранее URA.RU сообщало, что курганские священники отправили в зону военных действий партию помощи. Служители церкви организовали сбор теплых вещей, окопных свечей и продуктовых наборов для военных.