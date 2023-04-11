Курганский губернатор пообещал помочь с продуктами луганскому Краснодону

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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков заявил об отправке продуктов в Краснодон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганская область направит продукты питания и другую социальную помощь в город Краснодон в ЛНР. Об этом рассказал губернатор Шумков во время встречи со студентами.

«Коллеги будут заниматься поставкой продуктов питания, социальной помощи в Краснодон. Для жителей», — приводит слова губернатора Курганской области ТАСС.

Шумков сообщил, что ранее курганцы отправили в Краснодон около 260 тонн гуманитарной помощи. Это были стройматериалы, новогодние подарки и необходимые в обиходе граждан вещи.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские священники отправили в зону военных действий партию помощи. Служители церкви организовали сбор теплых вещей, окопных свечей и продуктовых наборов для военных.

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Курганская область направит продукты питания и другую социальную помощь в город Краснодон в ЛНР. Об этом рассказал губернатор Шумков во время встречи со студентами. «Коллеги будут заниматься поставкой продуктов питания, социальной помощи в Краснодон. Для жителей», — приводит слова губернатора Курганской области ТАСС. Шумков сообщил, что ранее курганцы отправили в Краснодон около 260 тонн гуманитарной помощи. Это были стройматериалы, новогодние подарки и необходимые в обиходе граждан вещи. Ранее URA.RU сообщало, что курганские священники отправили в зону военных действий партию помощи. Служители церкви организовали сбор теплых вещей, окопных свечей и продуктовых наборов для военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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