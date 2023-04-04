Захарова ввела новый «термин» после ареста Трампа

Предъявление обвинений экс-президенту США называется «Казус Трампа», считает ЗахароваФото: Official White House / Andrea Hanks
Предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу и снятие с него ареста можно назвать «Казус Трампа». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В политико-дипломатическом словаре новый термин — „Казус Трампа“ означает: предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство», — написала в своем telegram-канале Мария Захарова. Помимо этого, таким термином она называет политический цугцванг либерализма.
Также официальный представитель МИД России «Казус Трампа» означает многолетнее давление, которое было оказано американскими властями на экс-президента США. При этом Захарова добавила, что «элиты» США по аналогичным поводам предъявляют претензии к суверенным странам.
Ранее URA.RU сообщало, что Трампа арестовали и обвиняли по 34 пунктам дела порнозвезды, с которой у политика якобы была романтическая связь. Позднее агентство рассказывало, что арест с экс-президента США был снят и он покинул здание суда.
Предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу и снятие с него ареста можно назвать «Казус Трампа». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В политико-дипломатическом словаре новый термин — „Казус Трампа“ означает: предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство», — написала в своем telegram-канале Мария Захарова. Помимо этого, таким термином она называет политический цугцванг либерализма. Также официальный представитель МИД России «Казус Трампа» означает многолетнее давление, которое было оказано американскими властями на экс-президента США. При этом Захарова добавила, что «элиты» США по аналогичным поводам предъявляют претензии к суверенным странам. Ранее URA.RU сообщало, что Трампа арестовали и обвиняли по 34 пунктам дела порнозвезды, с которой у политика якобы была романтическая связь. Позднее агентство рассказывало, что арест с экс-президента США был снят и он покинул здание суда.