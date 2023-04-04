04 апреля 2023

Захарова ввела новый «термин» после ареста Трампа

Захарова назвала «Казусом Трампа» дело экс-президента США
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Предъявление обвинений экс-президенту США называется «Казус Трампа», считает Захарова Фото:

Предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу и снятие с него ареста можно назвать «Казус Трампа». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В политико-дипломатическом словаре новый термин — „Казус Трампа“ означает: предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство», — написала в своем telegram-канале Мария Захарова. Помимо этого, таким термином она называет политический цугцванг либерализма.

Также официальный представитель МИД России «Казус Трампа» означает многолетнее давление, которое было оказано американскими властями на экс-президента США. При этом Захарова добавила, что «элиты» США по аналогичным поводам предъявляют претензии к суверенным странам.

Ранее URA.RU сообщало, что Трампа арестовали и обвиняли по 34 пунктам дела порнозвезды, с которой у политика якобы была романтическая связь. Позднее агентство рассказывало, что арест с экс-президента США был снят и он покинул здание суда.

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Предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу и снятие с него ареста можно назвать «Казус Трампа». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В политико-дипломатическом словаре новый термин — „Казус Трампа“ означает: предъявление уголовных обвинений американскими властями бывшему президенту США, имеющему политические амбиции и планы на будущее президентство», — написала в своем telegram-канале Мария Захарова. Помимо этого, таким термином она называет политический цугцванг либерализма. Также официальный представитель МИД России «Казус Трампа» означает многолетнее давление, которое было оказано американскими властями на экс-президента США. При этом Захарова добавила, что «элиты» США по аналогичным поводам предъявляют претензии к суверенным странам. Ранее URA.RU сообщало, что Трампа арестовали и обвиняли по 34 пунктам дела порнозвезды, с которой у политика якобы была романтическая связь. Позднее агентство рассказывало, что арест с экс-президента США был снят и он покинул здание суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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