Захарова: заказчики убийства Татарского не планировали оставлять в живых исполнительницу

Киевский режим не планировал оставлять в живых девушку, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обнародованные следствием материалы, среди которых указывалось, что исполнитель взрыва находилась внутри здания во время теракта.
«Затягивая эту девушку в свои сети, они сразу планировали, что в живых ее не оставят. <…> Выясняется, что это все было скомбинировано, что это все была глобальная подстава», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что киевский режим испытывает неимоверную ненависть даже к завербованным ими террористам.
Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 40 человек получили ранения. Суд арестовал обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову, передает RT. Она была отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года.
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