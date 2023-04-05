Захарова: заказчики убийства Татарского не планировали оставлять в живых исполнительницу

05 апреля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Киевский режим испытывает ненависть даже к своим террористам, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Киевский режим не планировал оставлять в живых девушку, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обнародованные следствием материалы, среди которых указывалось, что исполнитель взрыва находилась внутри здания во время теракта. «Затягивая эту девушку в свои сети, они сразу планировали, что в живых ее не оставят. <…> Выясняется, что это все было скомбинировано, что это все была глобальная подстава», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что киевский режим испытывает неимоверную ненависть даже к завербованным ими террористам. Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 40 человек получили ранения. Суд арестовал обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову, передает RT. Она была отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года.

Киевский режим не планировал оставлять в живых девушку, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обнародованные следствием материалы, среди которых указывалось, что исполнитель взрыва находилась внутри здания во время теракта. «Затягивая эту девушку в свои сети, они сразу планировали, что в живых ее не оставят. <…> Выясняется, что это все было скомбинировано, что это все была глобальная подстава», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что киевский режим испытывает неимоверную ненависть даже к завербованным ими террористам. Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 40 человек получили ранения. Суд арестовал обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову, передает RT. Она была отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года.