Захарова: заказчики убийства Татарского не планировали оставлять в живых исполнительницу

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Киевский режим испытывает ненависть даже к своим террористам, заявила Мария Захарова Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Киевский режим не планировал оставлять в живых девушку, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обнародованные следствием материалы, среди которых указывалось, что исполнитель взрыва находилась внутри здания во время теракта.

«Затягивая эту девушку в свои сети, они сразу планировали, что в живых ее не оставят. <…> Выясняется, что это все было скомбинировано, что это все была глобальная подстава», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что киевский режим испытывает неимоверную ненависть даже к завербованным ими террористам.

Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 40 человек получили ранения. Суд арестовал обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову, передает RT. Она была отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года.

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Киевский режим не планировал оставлять в живых девушку, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обнародованные следствием материалы, среди которых указывалось, что исполнитель взрыва находилась внутри здания во время теракта. «Затягивая эту девушку в свои сети, они сразу планировали, что в живых ее не оставят. <…> Выясняется, что это все было скомбинировано, что это все была глобальная подстава», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что киевский режим испытывает неимоверную ненависть даже к завербованным ими террористам. Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 40 человек получили ранения. Суд арестовал обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову, передает RT. Она была отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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