Город ЯНАО из-за потепления начал утопать в собачьих фекалиях

05 апреля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Жители Надыма предположили, что дворы загажены из-за бродячих собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) жалуются, что с приходом потепления почти все дворы города утопают в собачьих фекалиях. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Анатолий Васильев. «Подскажите пожалуйста, в группе поднимался когда-нибудь вопрос по собачьим экскрементам, в которых утопают практически все надымские дворы? Сегодня прошелся по бульвару Стрижова — увы. Там тоже загажено. Это что? Нормально как бы? Или это как норма?» — поинтересовался автор. Местные жители предположили, что фекалии оставляют бездомные собаки. Некоторые отметили, что владельцы домашних животных за своими питомцами убирают. «На бульваре гуляют люди с домашними питомцами. Все убирают за своими животными, а все что там лежит, это оставляют собаки которые, живут на улице», — написала Елена Скрипалева. «За бездомными то никто не убирает, может они загадили? Кому жаловаться теперь», — добавила Анна Голубчикова. Ранее сообщалось, что жительнице Ноябрьска в лицо бросили фекалии ее же собаки. На женщину разозлился мужчина за то, что та не захотела убирать за своим питомцем.

Жители Надыма (ЯНАО) жалуются, что с приходом потепления почти все дворы города утопают в собачьих фекалиях. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил Анатолий Васильев. «Подскажите пожалуйста, в группе поднимался когда-нибудь вопрос по собачьим экскрементам, в которых утопают практически все надымские дворы? Сегодня прошелся по бульвару Стрижова — увы. Там тоже загажено. Это что? Нормально как бы? Или это как норма?» — поинтересовался автор. Местные жители предположили, что фекалии оставляют бездомные собаки. Некоторые отметили, что владельцы домашних животных за своими питомцами убирают. «На бульваре гуляют люди с домашними питомцами. Все убирают за своими животными, а все что там лежит, это оставляют собаки которые, живут на улице», — написала Елена Скрипалева. «За бездомными то никто не убирает, может они загадили? Кому жаловаться теперь», — добавила Анна Голубчикова. Ранее сообщалось, что жительнице Ноябрьска в лицо бросили фекалии ее же собаки. На женщину разозлился мужчина за то, что та не захотела убирать за своим питомцем.