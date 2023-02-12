Сенатор Пушков объяснил, почему Украину не берут в НАТО

Сенатор Пушков: Украину не берут в НАТО из-за риска противостояния с РФ

12 февраля 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков заявил, что Украина «высосет все соки из НАТО» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на постоянную «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «Ее прием действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины», — цитирует Argumenti.ru Пушкова. По его словам, Украина с помощью Польши и стран Прибалтики «высосала бы все соки» из НАТО. Также из-за вступления Украины альянс начал бы подготовку большой войны с Россией, считает сенатор. Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украину примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не приоритете. Также Украина является кандидатом в Евросоюз.

В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на постоянную «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «Ее прием действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины», — цитирует Argumenti.ru Пушкова. По его словам, Украина с помощью Польши и стран Прибалтики «высосала бы все соки» из НАТО. Также из-за вступления Украины альянс начал бы подготовку большой войны с Россией, считает сенатор. Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украину примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не приоритете. Также Украина является кандидатом в Евросоюз.