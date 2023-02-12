Сенатор Пушков объяснил, почему Украину не берут в НАТО

В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на постоянную «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
«Ее прием действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины», — цитирует Argumenti.ru Пушкова. По его словам, Украина с помощью Польши и стран Прибалтики «высосала бы все соки» из НАТО. Также из-за вступления Украины альянс начал бы подготовку большой войны с Россией, считает сенатор.
Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украину примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не приоритете. Также Украина является кандидатом в Евросоюз.
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