Бывший президент США Дональд Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории». Об этом американский политик написал на своей странице в соцсети.
«Это был невероятный опыт. Возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По мнению бывшего президента США, предъявление обвинений и арест положительно сказались на его предвыборной кампании к президентским выборам в 2024 году. В день ареста Трамп уверяет, что собрал около 10 миллионов долларов на предвыборную компанию на пост президента США.
Ранее URA.RU сообщало, что Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Трампа арестовали 4 апреля, однако позднее арест был снят. Ближайшее заседание по делу экс-президента США состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы.
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