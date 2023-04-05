05 апреля 2023

Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп
Трамп считает, что день ареста был для него «лучшим в истории» Фото:
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Дело экс-президента США Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории». Об этом американский политик написал на своей странице в соцсети.

«Это был невероятный опыт. Возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По мнению бывшего президента США, предъявление обвинений и арест положительно сказались на его предвыборной кампании к президентским выборам в 2024 году. В день ареста Трамп уверяет, что собрал около 10 миллионов долларов на предвыборную компанию на пост президента США.

Ранее URA.RU сообщало, что Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Трампа арестовали 4 апреля, однако позднее арест был снят. Ближайшее заседание по делу экс-президента США состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы.

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории». Об этом американский политик написал на своей странице в соцсети. «Это был невероятный опыт. Возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По мнению бывшего президента США, предъявление обвинений и арест положительно сказались на его предвыборной кампании к президентским выборам в 2024 году. В день ареста Трамп уверяет, что собрал около 10 миллионов долларов на предвыборную компанию на пост президента США. Ранее URA.RU сообщало, что Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Трампа арестовали 4 апреля, однако позднее арест был снят. Ближайшее заседание по делу экс-президента США состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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