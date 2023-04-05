Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»

06 апреля 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Трамп считает, что день ареста был для него «лучшим в истории» Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Бывший президент США Дональд Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории». Об этом американский политик написал на своей странице в соцсети. «Это был невероятный опыт. Возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По мнению бывшего президента США, предъявление обвинений и арест положительно сказались на его предвыборной кампании к президентским выборам в 2024 году. В день ареста Трамп уверяет, что собрал около 10 миллионов долларов на предвыборную компанию на пост президента США. Ранее URA.RU сообщало, что Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Трампа арестовали 4 апреля, однако позднее арест был снят. Ближайшее заседание по делу экс-президента США состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории». Об этом американский политик написал на своей странице в соцсети. «Это был невероятный опыт. Возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По мнению бывшего президента США, предъявление обвинений и арест положительно сказались на его предвыборной кампании к президентским выборам в 2024 году. В день ареста Трамп уверяет, что собрал около 10 миллионов долларов на предвыборную компанию на пост президента США. Ранее URA.RU сообщало, что Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Трампа арестовали 4 апреля, однако позднее арест был снят. Ближайшее заседание по делу экс-президента США состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы.