Курганцы из осеннего призыва заключают контракты в зону СВО

Курганцы, призванные в армию в прошлом году, начали заключать контракты на службу в зоне СВО. Об этом сообщил военный комиссар курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции, посвященной весенней призывной компании, передает корреспондент URA.RU
«Контракт заключают только те, кто отслужили. Сейчас у нас пошли категории, которые прошли военную службу по призыву в прошлом году, призывались осенью. Сразу они не могли пойти [на службу по контракту в СВО], сейчас у них есть такое право», — сказал Зарипов.
Ранее URA.RU писало, что курганских призывников весной 2023 года не будут направлять для прохождения военной службы в новые субъекты РФ и на миротворческие операции. Речь идет о ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Призывная кампания в России началась с 1 апреля и продлится до середины июля.
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