Челябинское предприятие, которым заинтересовался Бастрыкин, банкротится

06 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Заявление о банкротстве перевозчик подал сам на себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) запущена процедура банкротства межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП», невыплатами зарплаты на котором заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Информация об этом появилась в базе картотеки арбитражных дел. «Поступило заявление от ООО Межмуниципальное „Катав-Ивановское АТП“ о банкротстве. Сумма исковых требований составляет 12 млн рублей», — отмечается на сайте арбитражного суда региона. Заявление о банкротстве суд принял 5 апреля. Ближайшее заседание назначено на 24 мая. Компания попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как уволенные сотрудники пожаловались на невыплаты зарплаты. Реагируя на ситуацию, Бастрыкин потребовал от подчиненных возбудить уголовное дело. Реакция также поступила от прокуратуры. Ведомство подало 18 исков в отношении каждого из уволенных работников. В документах, отправленных мировому судье, содержатся требования о выдаче судебных приказов с целью взыскать с предприятия долг за февраль 2023 года.

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) запущена процедура банкротства межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП», невыплатами зарплаты на котором заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Информация об этом появилась в базе картотеки арбитражных дел. «Поступило заявление от ООО Межмуниципальное „Катав-Ивановское АТП“ о банкротстве. Сумма исковых требований составляет 12 млн рублей», — отмечается на сайте арбитражного суда региона. Заявление о банкротстве суд принял 5 апреля. Ближайшее заседание назначено на 24 мая. Компания попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как уволенные сотрудники пожаловались на невыплаты зарплаты. Реагируя на ситуацию, Бастрыкин потребовал от подчиненных возбудить уголовное дело. Реакция также поступила от прокуратуры. Ведомство подало 18 исков в отношении каждого из уволенных работников. В документах, отправленных мировому судье, содержатся требования о выдаче судебных приказов с целью взыскать с предприятия долг за февраль 2023 года.