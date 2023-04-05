05 апреля 2023

После нападения на одноклассника пермский школьник хотел покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, класс, стулья, школьный класс, парта, школа, пустой класс, парты
Мальчик хотел покончить с собой, но его остановили Фото:

Школьник, напавший на одноклассника, хотел покончить с собой. Об этом URA.RU сообщил источник с места событий.

ЧП произошло во время занятий в школе села Асово (Пермский край). «Ученик принес с собой нож и набросился на одноклассника, после чего хотел покончить с собой. Мальчик кричал, что больше так не может и хочет покончить с собой», — рассказал собеседник агентства.

По одной из версий, причиной случившегося стала многолетняя травля ребенка, которая происходила, в том числе, через социальные сети. По словам источника агентства, классный педагог и руководство школы знали о буллинге, но не предпринимали никаких мер. По другой версии, которую URA.RU рассказали местные жители, напавший школьник имеет психическое заболевание и состоит на учете у специалистов. В результате нападения 14-летний школьник получил семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий сельская школа была закрыта.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Школьник, напавший на одноклассника, хотел покончить с собой. Об этом URA.RU сообщил источник с места событий. ЧП произошло во время занятий в школе села Асово (Пермский край). «Ученик принес с собой нож и набросился на одноклассника, после чего хотел покончить с собой. Мальчик кричал, что больше так не может и хочет покончить с собой», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, причиной случившегося стала многолетняя травля ребенка, которая происходила, в том числе, через социальные сети. По словам источника агентства, классный педагог и руководство школы знали о буллинге, но не предпринимали никаких мер. По другой версии, которую URA.RU рассказали местные жители, напавший школьник имеет психическое заболевание и состоит на учете у специалистов. В результате нападения 14-летний школьник получил семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий сельская школа была закрыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...