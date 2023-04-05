После нападения на одноклассника пермский школьник хотел покончить с собой

06 апреля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Мальчик хотел покончить с собой, но его остановили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьник, напавший на одноклассника, хотел покончить с собой. Об этом URA.RU сообщил источник с места событий. ЧП произошло во время занятий в школе села Асово (Пермский край). «Ученик принес с собой нож и набросился на одноклассника, после чего хотел покончить с собой. Мальчик кричал, что больше так не может и хочет покончить с собой», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, причиной случившегося стала многолетняя травля ребенка, которая происходила, в том числе, через социальные сети. По словам источника агентства, классный педагог и руководство школы знали о буллинге, но не предпринимали никаких мер. По другой версии, которую URA.RU рассказали местные жители, напавший школьник имеет психическое заболевание и состоит на учете у специалистов. В результате нападения 14-летний школьник получил семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий сельская школа была закрыта.

Школьник, напавший на одноклассника, хотел покончить с собой. Об этом URA.RU сообщил источник с места событий. ЧП произошло во время занятий в школе села Асово (Пермский край). «Ученик принес с собой нож и набросился на одноклассника, после чего хотел покончить с собой. Мальчик кричал, что больше так не может и хочет покончить с собой», — рассказал собеседник агентства. По одной из версий, причиной случившегося стала многолетняя травля ребенка, которая происходила, в том числе, через социальные сети. По словам источника агентства, классный педагог и руководство школы знали о буллинге, но не предпринимали никаких мер. По другой версии, которую URA.RU рассказали местные жители, напавший школьник имеет психическое заболевание и состоит на учете у специалистов. В результате нападения 14-летний школьник получил семь ножевых ранений, сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела, на время следственных действий сельская школа была закрыта.