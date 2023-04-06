Минобороны РФ: ВСУ уничтожают своих отступающих солдат

Украинские войска уничтожают своих отступающих солдат. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, ВСУ уничтожили 14 военных, пытавшихся сдаться в плен.
«Киев намеренно уничтожает своих военных артиллерийским огнем для пресечения попыток оставления позиций и отступления под натиском сил РФ», — говорится в сводке ведомства. В Минобороны добавили, что 5 апреля под Авдеевкой (ДНР) сдались 14 украинских солдат, однако ВСУ открыли по ним огонь, в результате чего все солдаты погибли.
Ранее о том, что украинские войска уничтожили своих солдат, пытавшихся сдаться в плен, рассказал президент РФ Владимир Путин. Такой информацией он поделился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в ходе рабочей встречи.
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