Минобороны РФ: ВСУ уничтожают своих отступающих солдат

06 апреля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Приказ об уничтожении отступающих солдат дал Киев, отметили в Минобороны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска уничтожают своих отступающих солдат. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, ВСУ уничтожили 14 военных, пытавшихся сдаться в плен. «Киев намеренно уничтожает своих военных артиллерийским огнем для пресечения попыток оставления позиций и отступления под натиском сил РФ», — говорится в сводке ведомства. В Минобороны добавили, что 5 апреля под Авдеевкой (ДНР) сдались 14 украинских солдат, однако ВСУ открыли по ним огонь, в результате чего все солдаты погибли. Ранее о том, что украинские войска уничтожили своих солдат, пытавшихся сдаться в плен, рассказал президент РФ Владимир Путин. Такой информацией он поделился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в ходе рабочей встречи.

Украинские войска уничтожают своих отступающих солдат. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, ВСУ уничтожили 14 военных, пытавшихся сдаться в плен. «Киев намеренно уничтожает своих военных артиллерийским огнем для пресечения попыток оставления позиций и отступления под натиском сил РФ», — говорится в сводке ведомства. В Минобороны добавили, что 5 апреля под Авдеевкой (ДНР) сдались 14 украинских солдат, однако ВСУ открыли по ним огонь, в результате чего все солдаты погибли. Ранее о том, что украинские войска уничтожили своих солдат, пытавшихся сдаться в плен, рассказал президент РФ Владимир Путин. Такой информацией он поделился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в ходе рабочей встречи.