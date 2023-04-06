Психиатр поставил диагноз Треповой, причастной к теракту в Петербурге

Психиатр Каторгин: у Треповой низкая самооценка

06 апреля 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Трепова, вероятно, находится в состоянии аддикции — ухода от реальности, заявил Каторгин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в ресторане Санкт-Петербурга, вероятнее всего, находится в состоянии аддикции — ухода от реальности. Об этом заявил врач-психиатр и психотерапевт Владислав Каторгин. Он отметил, что Трепова, вероятно, искала себя в жизни, и оказалась вовлечена в экстремистскую организацию, в которой, возможно, хотела добиться признания. «Аддикция — это бегство от себя, от реальности посредством изменения своего психического состояния, которое в данном случае достигается искусственными ощущениями. Трепова, могла пойти на это из страха внутренней пустоты, которую нужно чем-то заполнить», — передает слова Каторгина Пятый канал. Он отметил, что девушка выросла в нормальной семье, училась в престижном вузе, но, видимо, из-за низкой самооценки не могла стать заметной. По мнению эксперта, зависимый человек, как в ситуации с Треповой, теряет индивидуальность и готов на все для того, чтобы стать замеченным. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в котором обвиняют Трепову, произошел 2 апреля. В теракте погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек. Уточняется, что Трепова передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Суд арестовал девушку и отправил в СИЗО до 2 июня.

Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в ресторане Санкт-Петербурга, вероятнее всего, находится в состоянии аддикции — ухода от реальности. Об этом заявил врач-психиатр и психотерапевт Владислав Каторгин. Он отметил, что Трепова, вероятно, искала себя в жизни, и оказалась вовлечена в экстремистскую организацию, в которой, возможно, хотела добиться признания. «Аддикция — это бегство от себя, от реальности посредством изменения своего психического состояния, которое в данном случае достигается искусственными ощущениями. Трепова, могла пойти на это из страха внутренней пустоты, которую нужно чем-то заполнить», — передает слова Каторгина Пятый канал. Он отметил, что девушка выросла в нормальной семье, училась в престижном вузе, но, видимо, из-за низкой самооценки не могла стать заметной. По мнению эксперта, зависимый человек, как в ситуации с Треповой, теряет индивидуальность и готов на все для того, чтобы стать замеченным. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в котором обвиняют Трепову, произошел 2 апреля. В теракте погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек. Уточняется, что Трепова передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Суд арестовал девушку и отправил в СИЗО до 2 июня.