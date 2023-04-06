06 апреля 2023

«Военная мысль»: Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель
Разработки комплексов противоспутниковй борьбы идут с 2009 года Фото:

Россия ведет работу над созданием комплексов противоспутниковй борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76. Такие данные следуют из публикации издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76 и боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в материале.

Там отмечается, что о создании противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования разговор шел еще в 2009 году, но уже в 2018 году в интернете появились фото самолета-носителя. Истребитель «МиГ-31 с неизвестной ракетой черного цвета под фюзеляжем, которую в профильных изданиях расценили как макет противоспутникового боеприпаса», — добавили в агентстве.

Ранее URA.RU сообщало о новой российской авиационной ракете класса «воздух — воздух», которая продемонстрировала уникальную точность в ходе СВО. Также западные аналитики высоко оценили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал», назвав ее настоящим супероружием в руках РФ.

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Россия ведет работу над созданием комплексов противоспутниковй борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76. Такие данные следуют из публикации издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль». «Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76 и боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в материале. Там отмечается, что о создании противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования разговор шел еще в 2009 году, но уже в 2018 году в интернете появились фото самолета-носителя. Истребитель «МиГ-31 с неизвестной ракетой черного цвета под фюзеляжем, которую в профильных изданиях расценили как макет противоспутникового боеприпаса», — добавили в агентстве. Ранее URA.RU сообщало о новой российской авиационной ракете класса «воздух — воздух», которая продемонстрировала уникальную точность в ходе СВО. Также западные аналитики высоко оценили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал», назвав ее настоящим супероружием в руках РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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