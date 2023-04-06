Власти ЯНАО ищут сотрудников в VIP-гостиницу

Сотрудникам гостиницы готовы платить от 44 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» (ЯНАО), где могут остановиться только высокопоставленные чиновники, ищут официанта, повара, слесаря и других работников на зарплату от 44 тысяч рублей. Как сообщается на сайте банка вакансий региона, всего свободны шесть позиций.

«Официант — зарплата от 44787 рублей, повар — от 54301 рубля, помощник повара — 44787 рублей», — говорится на сайте. Также в гостиницу ищут слесаря на зарплату от 48 тысяч рублей, ведущего бухгалтера и ведущего юристконсультанта — 81266 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что зарплаты руководителей ГТК «Ямальский» за год выросли на миллион рублей. Директор Станислав Сурков в месяц получает 510 702 рубля, замдиректора Лада Погорелова — 397 тысяч рублей, а главный бухгалтер Марина Глазова — 315 тысяч рублей.