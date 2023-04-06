Бабушка напавшего с ножом пермского школьника заявила о травле внука

Школьник нанес своему однокласснику семь ножевых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бабушка школьника из Асово (Пермский край), который напал с ножом на своего одноклассника, заявила, что ее внука травили в школе, а учителя закрывали на это глаза. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«По словам бабушки, травлю внука педагоги игнорировали. Классный руководитель утверждает обратное», — сообщает Ural Mash. Ученик был замкнутым и конфликтовал с одноклассником, которому нанес ранения.

Подросток все время жил с бабушкой, так как отца он не знал, а его мать уехала на заработки. Ранее школьник напал с ножом на своего одноклассника и нанес ему семь ножевых ранений. По факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Источники URA.RU сообщали, что подростка постоянно травили в школе, а по словам местных, парень стоит на учете психиатра.