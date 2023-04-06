06 апреля 2023

Бабушка напавшего с ножом пермского школьника заявила о травле внука

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, сельская школа, класс, школа, парты
Школьник нанес своему однокласснику семь ножевых Фото:

Бабушка школьника из Асово (Пермский край), который напал с ножом на своего одноклассника, заявила, что ее внука травили в школе, а учителя закрывали на это глаза. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«По словам бабушки, травлю внука педагоги игнорировали. Классный руководитель утверждает обратное», — сообщает Ural Mash. Ученик был замкнутым и конфликтовал с одноклассником, которому нанес ранения.

Подросток все время жил с бабушкой, так как отца он не знал, а его мать уехала на заработки. Ранее школьник напал с ножом на своего одноклассника и нанес ему семь ножевых ранений. По факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Источники URA.RU сообщали, что подростка постоянно травили в школе, а по словам местных, парень стоит на учете психиатра.

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Бабушка школьника из Асово (Пермский край), который напал с ножом на своего одноклассника, заявила, что ее внука травили в школе, а учителя закрывали на это глаза. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «По словам бабушки, травлю внука педагоги игнорировали. Классный руководитель утверждает обратное», — сообщает Ural Mash. Ученик был замкнутым и конфликтовал с одноклассником, которому нанес ранения. Подросток все время жил с бабушкой, так как отца он не знал, а его мать уехала на заработки. Ранее школьник напал с ножом на своего одноклассника и нанес ему семь ножевых ранений. По факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Источники URA.RU сообщали, что подростка постоянно травили в школе, а по словам местных, парень стоит на учете психиатра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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