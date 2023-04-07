«Уральская Барби» раскрыла подробности дебоша, который устроил Емельяненко в Кольцово

Пассажирка, летевшая на одном рейсе с нетрезвым Емельяненко: думала, это обычный мужчина из Тагила

07 апреля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Александр Емельяненко справил нужду в общественном месте и привлек внимание пассажиров, полиции и прессы Фото: Анна Майорова © URA.RU Пассажирка рейса Екатеринбург — Москва, блогер Анна Данилова, которую называют «уральской Барби», рассказала подробности инцидента в аэропорту Кольцово, где боец Александр Емельяненко справил нужду в помещении. Девушка отметила, что не признала в спортсмене звезду, а подумала, что это обычный мужчина из Нижнего Тагила. «Я спускалась по лестнице с чемоданом и увидела мужчину, который шел и застегивал ширинку и материл всех вокруг. А люди в это время 20 минут стояли и ждали в автобусе. Недопустимое поведение, но вместо штрафа красная ковровая дорожка. Александр был в очень сильном алкогольном опьянении — это уже нарушение и повод не пускать пассажира на воздушное судно. Я сначала не подумала, что он какая-то звезда. Думала, что это обычный мужчина из Тагила», — рассказала Данилова у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Российского бойца ММА Александра Емельяненко задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» за то, что справил нужду в переходе аэропорта. Из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Позднее боец принес извинения за случившееся и раскаялся, а в пресс-службе транспортной полиции отметили, что фактов нарушения общественного порядка выявлено не было. Весной 2022 года Александр Емельяненко приехал в Екатеринбург, чтобы пройти лечение от алкогольной зависимости в одном из центров. Позднее спортсмен заявил, что планирует полностью переехать в уральскую столицу. Здесь боец тренируется и активно участвует в спортивных и светских мероприятиях, общается с местными бойцами. Например, «уральским Халком» Иваном Штырковым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пассажирка рейса Екатеринбург — Москва, блогер Анна Данилова, которую называют «уральской Барби», рассказала подробности инцидента в аэропорту Кольцово, где боец Александр Емельяненко справил нужду в помещении. Девушка отметила, что не признала в спортсмене звезду, а подумала, что это обычный мужчина из Нижнего Тагила. «Я спускалась по лестнице с чемоданом и увидела мужчину, который шел и застегивал ширинку и материл всех вокруг. А люди в это время 20 минут стояли и ждали в автобусе. Недопустимое поведение, но вместо штрафа красная ковровая дорожка. Александр был в очень сильном алкогольном опьянении — это уже нарушение и повод не пускать пассажира на воздушное судно. Я сначала не подумала, что он какая-то звезда. Думала, что это обычный мужчина из Тагила», — рассказала Данилова у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Российского бойца ММА Александра Емельяненко задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» за то, что справил нужду в переходе аэропорта. Из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Позднее боец принес извинения за случившееся и раскаялся, а в пресс-службе транспортной полиции отметили, что фактов нарушения общественного порядка выявлено не было. Весной 2022 года Александр Емельяненко приехал в Екатеринбург, чтобы пройти лечение от алкогольной зависимости в одном из центров. Позднее спортсмен заявил, что планирует полностью переехать в уральскую столицу. Здесь боец тренируется и активно участвует в спортивных и светских мероприятиях, общается с местными бойцами. Например, «уральским Халком» Иваном Штырковым.