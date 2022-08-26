Боксер Емельяненко переезжает в Екатеринбург после боя с Дациком

Александр Емельяненко рассказал, что планирует купить квартиру в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лечившийся от алкоголизма в Екатеринбурге боксер Александр Емельяненко планирует остаться здесь жить. Его привлекает возможность заниматься в академии РМК, там для него есть все условия. Об этом Емельяненко заявил, отвечая на вопрос о подготовке к бою с Павлом Дациком в Москве и о планах после него.

«Меня все устраивает в Академии РМК [в Екатеринбурге]: здесь есть отличные ударники, борцы, есть с кем вести тренировочный процесс. Здесь есть все для того, чтобы качественно вести тренировочный процесс. После боя с Дациком я планирую вернуться в Екатеринбург и продолжить тренироваться в команде „Архангел Михаил“. Более того, я присматриваю квартиру рядом с Академией, чтобы сэкономить время», — цитирует Емельяненко «Чемпионат».

С конца мая Александр Емельяненко проходил лечение в частной клинике в Екатеринбурге от алкогольной зависимости. У себя в telegram-канале спортсмен рассказывает, что активно приходит в форму и занимается, так как ему предстоят бои с Вячеславом Дациком и с Антонио «Бигфутом» Силвой.