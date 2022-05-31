Спортсмена Емельяненко лечат от алкоголизма в Екатеринбурге

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Турнир по смешанным единоборствам RCC3: Russian Cagefighting Championship в КРК
Александр Емельяненко проходит лечение от алкоголизма в частной клинике Екатеринбурга Фото:

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проходит лечение в реабилитационном центре в Екатеринбурге. Соответствующее заявление сделал менеджер спортсмена Никита Бурчак.

«Там частная клиника с возможностью тренироваться. Все видели состояние Александра — объективно, сейчас тренировки ему во вред. Основная задача: вывести его в нормальное состояние. Москва плохо влияет в плане концентрации: какие-то друзья, товарищи, какие-то соблазны», — сказал он в видео на youtube-канале «Ушатайка».

По словам Бурчак, жизнь в Москве негативно повлияла на здоровье Емельяненко. «Дополнительные риски, которые хотелось бы исключить. В Екатеринбурге будет проще, это профилированный центр», — подытожил он.

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проходит лечение в реабилитационном центре в Екатеринбурге. Соответствующее заявление сделал менеджер спортсмена Никита Бурчак. «Там частная клиника с возможностью тренироваться. Все видели состояние Александра — объективно, сейчас тренировки ему во вред. Основная задача: вывести его в нормальное состояние. Москва плохо влияет в плане концентрации: какие-то друзья, товарищи, какие-то соблазны», — сказал он в видео на youtube-канале «Ушатайка». По словам Бурчак, жизнь в Москве негативно повлияла на здоровье Емельяненко. «Дополнительные риски, которые хотелось бы исключить. В Екатеринбурге будет проще, это профилированный центр», — подытожил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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