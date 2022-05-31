Спортсмена Емельяненко лечат от алкоголизма в Екатеринбурге

Александр Емельяненко проходит лечение от алкоголизма в частной клинике Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проходит лечение в реабилитационном центре в Екатеринбурге. Соответствующее заявление сделал менеджер спортсмена Никита Бурчак.

«Там частная клиника с возможностью тренироваться. Все видели состояние Александра — объективно, сейчас тренировки ему во вред. Основная задача: вывести его в нормальное состояние. Москва плохо влияет в плане концентрации: какие-то друзья, товарищи, какие-то соблазны», — сказал он в видео на youtube-канале «Ушатайка».

По словам Бурчак, жизнь в Москве негативно повлияла на здоровье Емельяненко. «Дополнительные риски, которые хотелось бы исключить. В Екатеринбурге будет проще, это профилированный центр», — подытожил он.