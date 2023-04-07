Песков: участие Запада в конфликте на Украине не изменит хода СВО

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
У России нет сомнений в участии Запада в конфликте на Украине, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине, однако это не окажет серьезного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку секретных данных США о контрнаступлении ВСУ.

«У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. <…> Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», — заявил Песков американскому телеканалу CNN.

Ранее стало известно об утечке в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной и заявила, что Пентагон начал расследование. В Офисе президента Украины данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».

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У Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине, однако это не окажет серьезного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку секретных данных США о контрнаступлении ВСУ. «У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. <…> Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», — заявил Песков американскому телеканалу CNN. Ранее стало известно об утечке в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной и заявила, что Пентагон начал расследование. В Офисе президента Украины данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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