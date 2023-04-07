Песков: участие Запада в конфликте на Украине не изменит хода СВО

У Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине, однако это не окажет серьезного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку секретных данных США о контрнаступлении ВСУ.
«У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. <…> Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», — заявил Песков американскому телеканалу
Ранее стало известно об утечке в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной и заявила, что Пентагон начал расследование. В Офисе президента Украины данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».
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