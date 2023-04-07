Песков: участие Запада в конфликте на Украине не изменит хода СВО

07 апреля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

У России нет сомнений в участии Запада в конфликте на Украине, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине, однако это не окажет серьезного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку секретных данных США о контрнаступлении ВСУ. «У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. <…> Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», — заявил Песков американскому телеканалу CNN . Ранее стало известно об утечке в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной и заявила, что Пентагон начал расследование. В Офисе президента Украины данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».

У Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт на Украине, однако это не окажет серьезного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку секретных данных США о контрнаступлении ВСУ. «У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. <…> Конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», — заявил Песков американскому телеканалу CNN. Ранее стало известно об утечке в соцсети секретных документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной и заявила, что Пентагон начал расследование. В Офисе президента Украины данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».