Си Цзиньпин предупредили о вреде для всех участников конфликта на Украине

Затягивание конфликта на Украине наносит ущерб всем сторонам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону.
«Любое затягивание конфликта нанесет ущерб всем сторонам», — сказал Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи в Гуанчжоу. Его слова приводит газета South China Morning Post (SCMP). Председатель КНР также отметил, что единственным правильным путем является политическое урегулирование кризиса.
Си Цзиньпин встретился с Макроном. Лидер КНР предложил французскому политику разработать свой мирный план по разрешению украинского кризиса. Стороны также договорились о военном сотрудничестве. Партнерство предполагается в вопросах международной и региональной безопасности.
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Затягивание конфликта на Украине наносит ущерб всем сторонам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту Франции Эммануэлю Макрону. «Любое затягивание конфликта нанесет ущерб всем сторонам», — сказал Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи в Гуанчжоу. Его слова приводит газета South China Morning Post (SCMP). Председатель КНР также отметил, что единственным правильным путем является политическое урегулирование кризиса. Си Цзиньпин встретился с Макроном. Лидер КНР предложил французскому политику разработать свой мирный план по разрешению украинского кризиса. Стороны также договорились о военном сотрудничестве. Партнерство предполагается в вопросах международной и региональной безопасности.