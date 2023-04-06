Дмитрий Артюхов считает, что арктическая техника доказала свою эффективность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ходе федеральных арктических учений «Безопасная Арктика», завершившихся на Ямале, российская техника доказала свою эффективность. Учения показали, что безопасность Арктики переходит на новый уровень, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Российская Арктика много лет не видела таких масштабных учений. Я уверен, что они послужат развитию нашей системы спасения», — сообщил Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Учения «Безопасная Арктика» прошли в девяти регионах РФ, их конечной точкой стал Ямал. ТРЭКОЛы и вездеходы «Бурлак» прошли 1600 километров в составе колонны, без поломок. Губернатор отметил, что данные вездеходы используются в ЯНАО и позволяют быстро прийти на помощь в критической ситуации.

По сообщению пресс-службы правительства ЯНАО, в ходе учений отработано 16 сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций, решено 120 опытно-исследовательских задач. В учениях принимали участие более пяти тысяч человек, двадцать один федеральный орган государственной власти, две госкорпорации, а также более сорока представителей зарубежных стран.

Ранее URA.RU рассказало, что министр МЧС генерал-лейтенант Александр Куренков и Дмитрий Артюхов встретили участников арктических учений, проходивших с 6 по 7 апреля. Министр прибыл в Салехард утром 7 апреля.

Видео: telegram-канал Дмитрия Артюхова