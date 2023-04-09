Полковник Матвийчук: Украина ждет десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе

09 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В Киеве ждут, что Европа выдаст сбежавших украинцев для мобилизации, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина надеется на мобилизацию в странах Запада для наступления ВСУ. Польша уже готова послать 20 тысяч человек. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Парадокс заключается в том, что на Украине сейчас в дефиците ни танки, ни пушки, а сами украинцы. Их нет уже практически. Они разбежались. Готовится указ. Будут забирать всех: больных, хромых, всех, кто имеет отсрочки или какие отводы от службы в армии. Заключенных они уже призвали. Я думаю, что они сейчас рассчитывают на то, что им выдадут беглецов, которые осели в Польше, Европе, Англии, Франции. Я думаю, что они надеются на призыв резервистов из союзных стран, наемников. Знаю о том, что Польша готова послать 20-тысячный корпус на помощь уже Украине. Надо понимать, что увеличение личного состава, если они вдруг вздумают наступать, конечно, произойдет», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, Украина действительно может пойти в наступление, но Россия способна это остановить. «Дело в том, что поражение пунктов управления приводит к тому, что противник отказывается от наступления. Мы перемалываем всю технику, которая поступает, даже западную, которую они не хотели тратить. У них дефицит. Даже эти штурмовые бригады не вооружены до штата военного времени. Я всегда говорил и буду говорить, что они способны перейти в наступление. Дело в том, что шизофрения не лечится. Атака может произойти, а дальше ничего не будет, только катастрофа», — объяснил полковник в отставке. Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что после завершения российской спецоперации будут стерты политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей. Как написал журналист польского издания Андрей Коваленко, такие заявления втягивают Варшаву в конфликт и вынуждают передавать Киеву оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина надеется на мобилизацию в странах Запада для наступления ВСУ. Польша уже готова послать 20 тысяч человек. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Парадокс заключается в том, что на Украине сейчас в дефиците ни танки, ни пушки, а сами украинцы. Их нет уже практически. Они разбежались. Готовится указ. Будут забирать всех: больных, хромых, всех, кто имеет отсрочки или какие отводы от службы в армии. Заключенных они уже призвали. Я думаю, что они сейчас рассчитывают на то, что им выдадут беглецов, которые осели в Польше, Европе, Англии, Франции. Я думаю, что они надеются на призыв резервистов из союзных стран, наемников. Знаю о том, что Польша готова послать 20-тысячный корпус на помощь уже Украине. Надо понимать, что увеличение личного состава, если они вдруг вздумают наступать, конечно, произойдет», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, Украина действительно может пойти в наступление, но Россия способна это остановить. «Дело в том, что поражение пунктов управления приводит к тому, что противник отказывается от наступления. Мы перемалываем всю технику, которая поступает, даже западную, которую они не хотели тратить. У них дефицит. Даже эти штурмовые бригады не вооружены до штата военного времени. Я всегда говорил и буду говорить, что они способны перейти в наступление. Дело в том, что шизофрения не лечится. Атака может произойти, а дальше ничего не будет, только катастрофа», — объяснил полковник в отставке. Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что после завершения российской спецоперации будут стерты политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей. Как написал журналист польского издания Андрей Коваленко, такие заявления втягивают Варшаву в конфликт и вынуждают передавать Киеву оружие.