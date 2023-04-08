Mysl Polska: Украина втягивает Польшу в войну

08 апреля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский своими словами об объединении Украины и Польши, втягивает последнюю в конфликт с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о ликвидации границ между Киевом и Варшавой, втягивает Польшу в войну против России. Также он вынуждает страну оказывать поддержку Украине в виде вооружения. Об этом пишет журналист польского издания Андрей Коваленко. «Киев последовательно проводил политику втягивания поляков в войну [с Россией], имея в ней союзников в лице польских властей. Это очень опасная игра за счет поляков и их интересов. <…> Громким заявлением [Владимира] Зеленского стали его слова о ликвидации границ между Украиной и Польшей», — обращает внимание журналист издания Mysl Polska. Также он уточнил, что Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали соглашение о военном сотрудничестве. Коваленко также акцентирует внимание на слова украинского политолога Виктор Небоженко, который считает, что данное заявление украинского лидера может быть очень опасным. По мнению политолога, для России такие слова Зеленского становятся доказательством, что Запад, в том числе и Польша, не прочь использовать конфликт на Украине в своих интересах. Ранее Владимир Зеленский намекнул на объединение Украины и Польши после окончания конфликта с Россией. Он подчеркнул, что будут стерты исторические границы между странами. Польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе также уточнял, что Украина могла бы войти в состав Польши. Зеленский посетил страну 5 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о ликвидации границ между Киевом и Варшавой, втягивает Польшу в войну против России. Также он вынуждает страну оказывать поддержку Украине в виде вооружения. Об этом пишет журналист польского издания Андрей Коваленко. «Киев последовательно проводил политику втягивания поляков в войну [с Россией], имея в ней союзников в лице польских властей. Это очень опасная игра за счет поляков и их интересов. <…> Громким заявлением [Владимира] Зеленского стали его слова о ликвидации границ между Украиной и Польшей», — обращает внимание журналист издания Mysl Polska. Также он уточнил, что Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали соглашение о военном сотрудничестве. Коваленко также акцентирует внимание на слова украинского политолога Виктор Небоженко, который считает, что данное заявление украинского лидера может быть очень опасным. По мнению политолога, для России такие слова Зеленского становятся доказательством, что Запад, в том числе и Польша, не прочь использовать конфликт на Украине в своих интересах. Ранее Владимир Зеленский намекнул на объединение Украины и Польши после окончания конфликта с Россией. Он подчеркнул, что будут стерты исторические границы между странами. Польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе также уточнял, что Украина могла бы войти в состав Польши. Зеленский посетил страну 5 апреля.