Спасатели нашли мертвым рыбака, пропавшего на реке в Челябинской области

Тело погибшего нашли на глубине четырех метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели извлекли из воды тело рыбака, пропавшего 5 апреля на реке Гумбейка в Челябинской области. Его нашли на глубине около четырех метров, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС).

«На реке Гумбейка нашли пропавшего рыбака. Во время обследования акватории реки погибшего обнаружили в 30 метрах от берега на глубине около четырех метров», — уточнили в ПСС.

Житель села Фершампенуаз пропал 5 апреля во время рыбалки. Поиски 70-летнего мужчины начались в тот же день. В камышах была обнаружена перевернутая лодка и снасти.

Ранее на озере Комкуль Кунашакского района погибли четверо рыбаков. Тела двоих были найдены сразу. Среди погибших была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Они пытались спасти провалившихся под лед челябинцев, но утонули сами.