Миасские волонтеры объявили сбор на сетку-рабицу для танкистов на СВО

Возможно, подходящая сеть у кого-то лежит без дела Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Волонтеры из Миасса Челябинской области объявили сбор на сетку-рабицу для танкистов на спецоперацию. Об этом волонтеры рассказали в своем паблике в соцсети.

«Дорогие друзья, срочно нужна ваша помощь! К нам обратились танкисты из ремонтного батальона с не совсем обычной просьбой. Парням срочно нужна сетка-рабица, размеры примерно 15×15×1.5мм/20×20×1.4 мм для того, чтобы защитить несколько десятков единиц боевой техники от вражеских дронов, точнее от того, что они скидывают на наши танки. Вопрос очень срочный, возможно найдется спонсор, готовый помочь ребятам, либо у кого-то лежит без дела подходящая сеть. В комментариях просьба указывать: „для танкистов“», — пишут миассцы в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Миасские волонтеры помогают фронту с начала спецоперации. Так, они отправили на фронт походную баню и впервой половине марта искали помощников для сборки второй. В конце марта волонтеры отправили большую партию гуманитарной помощи на СВО, причем среди необходимых вещей была даже стиральная машина. Миасский муниципалитет наградил волонтеров золотыми знаками Za Победу.