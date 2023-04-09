Пригожин оценил численность ВСУ для контрнаступления

Евгений Пригожин: ВСУ накопили более 200 тысяч бойцов для контрнаступления

09 апреля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

ВСУ начнут контрнаступление, когда на Украине просохнет почва, заявил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали около 200 тысяч личного состава для контрнаступления. По некоторым данным, число подготовленных бойцов достигает 400 тысяч. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что не стоит недооценивать украинскую армию. «У них собрано порядка 200, по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава», — сказал Пригожин на встрече «Кибер Фронт Z». Он добавил, что не стоит недооценивать украинскую армию. Пригожин пояснил, что ВСУ ждут момента, когда просохнет почва, а также ожидают получения «прибамбасов» (западной техники — прим. URA.RU). Ранее военный аналитик Конрад Музыка заявлял, что ВСУ обречены на провал при контрнаступлении. Он уточнил, что число опытных украинских солдат сокращается, поэтому жизнеспособность контрнаступления стоит под сомнением. Президент России Владимир Путин косвенно отреагировал на планы Украины по контрнаступлению. По мнению экспертов, российский лидер хладнокровен к планам ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали около 200 тысяч личного состава для контрнаступления. По некоторым данным, число подготовленных бойцов достигает 400 тысяч. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что не стоит недооценивать украинскую армию. «У них собрано порядка 200, по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава», — сказал Пригожин на встрече «Кибер Фронт Z». Он добавил, что не стоит недооценивать украинскую армию. Пригожин пояснил, что ВСУ ждут момента, когда просохнет почва, а также ожидают получения «прибамбасов» (западной техники — прим. URA.RU). Ранее военный аналитик Конрад Музыка заявлял, что ВСУ обречены на провал при контрнаступлении. Он уточнил, что число опытных украинских солдат сокращается, поэтому жизнеспособность контрнаступления стоит под сомнением. Президент России Владимир Путин косвенно отреагировал на планы Украины по контрнаступлению. По мнению экспертов, российский лидер хладнокровен к планам ВСУ.