09 апреля 2023

Челябинские волонтеры открыли сбор для разведроты

Челябинские волонтеры открыли сбор одежды и техники для разведчиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, шлем, бронежилет, каска, армия, военные, призыв, обмундирование, снабжение, экипировка, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, центр подготовки
Бойцам нужны тепловизор, квадрокоптер, тактические рюкзаки и ботинки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Срочный сбор средств или вещей по списку для разведроты и минометной батареи объявили сразу в нескольких волонтерских группах Челябинской области. Бойцам требуются тепловизор, квадрокоптер, а также тактические рюкзаки и ботинки.

«Дорогие тыловики, в 20 числах мы опять отправляемся в путь. И у нас осталась не закрытая заявка для минометной батареи и взвода управления (разведка), поэтому ребят нужно собрать оперативно. Нужны тепловизор, квадрокоптер, прицел ночного видения, пять пауербанков, 10 тактических рюкзаков на 30-50 литров, 15 комплектов термобелья и 15 пар тактических ботинок размера 41-44», — сообщили в группах «Своих не бросаем „Копейск“» и «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, бойцам необходимы две буржуйки, двое носилок, носки, трусы, жгуты, турникеты и обезболивающие средства. Волонтеры отмечают, что эта заявка является финансово очень затратной, поэтому в первую очередь будут собраны средства на наиболее важный пункт сбора — квадрокоптер.

Ранее челябинские волонтеры собрали грузовик посылок для отправки на передовую. Вещи получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Срочный сбор средств или вещей по списку для разведроты и минометной батареи объявили сразу в нескольких волонтерских группах Челябинской области. Бойцам требуются тепловизор, квадрокоптер, а также тактические рюкзаки и ботинки. «Дорогие тыловики, в 20 числах мы опять отправляемся в путь. И у нас осталась не закрытая заявка для минометной батареи и взвода управления (разведка), поэтому ребят нужно собрать оперативно. Нужны тепловизор, квадрокоптер, прицел ночного видения, пять пауербанков, 10 тактических рюкзаков на 30-50 литров, 15 комплектов термобелья и 15 пар тактических ботинок размера 41-44», — сообщили в группах «Своих не бросаем „Копейск“» и «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, бойцам необходимы две буржуйки, двое носилок, носки, трусы, жгуты, турникеты и обезболивающие средства. Волонтеры отмечают, что эта заявка является финансово очень затратной, поэтому в первую очередь будут собраны средства на наиболее важный пункт сбора — квадрокоптер. Ранее челябинские волонтеры собрали грузовик посылок для отправки на передовую. Вещи получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...