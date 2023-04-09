Челябинские волонтеры открыли сбор для разведроты

Челябинские волонтеры открыли сбор одежды и техники для разведчиков

09 апреля 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Бойцам нужны тепловизор, квадрокоптер, тактические рюкзаки и ботинки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Срочный сбор средств или вещей по списку для разведроты и минометной батареи объявили сразу в нескольких волонтерских группах Челябинской области. Бойцам требуются тепловизор, квадрокоптер, а также тактические рюкзаки и ботинки. «Дорогие тыловики, в 20 числах мы опять отправляемся в путь. И у нас осталась не закрытая заявка для минометной батареи и взвода управления (разведка), поэтому ребят нужно собрать оперативно. Нужны тепловизор, квадрокоптер, прицел ночного видения, пять пауербанков, 10 тактических рюкзаков на 30-50 литров, 15 комплектов термобелья и 15 пар тактических ботинок размера 41-44», — сообщили в группах «Своих не бросаем „Копейск“» и «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, бойцам необходимы две буржуйки, двое носилок, носки, трусы, жгуты, турникеты и обезболивающие средства. Волонтеры отмечают, что эта заявка является финансово очень затратной, поэтому в первую очередь будут собраны средства на наиболее важный пункт сбора — квадрокоптер. Ранее челябинские волонтеры собрали грузовик посылок для отправки на передовую. Вещи получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.

Срочный сбор средств или вещей по списку для разведроты и минометной батареи объявили сразу в нескольких волонтерских группах Челябинской области. Бойцам требуются тепловизор, квадрокоптер, а также тактические рюкзаки и ботинки. «Дорогие тыловики, в 20 числах мы опять отправляемся в путь. И у нас осталась не закрытая заявка для минометной батареи и взвода управления (разведка), поэтому ребят нужно собрать оперативно. Нужны тепловизор, квадрокоптер, прицел ночного видения, пять пауербанков, 10 тактических рюкзаков на 30-50 литров, 15 комплектов термобелья и 15 пар тактических ботинок размера 41-44», — сообщили в группах «Своих не бросаем „Копейск“» и «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, бойцам необходимы две буржуйки, двое носилок, носки, трусы, жгуты, турникеты и обезболивающие средства. Волонтеры отмечают, что эта заявка является финансово очень затратной, поэтому в первую очередь будут собраны средства на наиболее важный пункт сбора — квадрокоптер. Ранее челябинские волонтеры собрали грузовик посылок для отправки на передовую. Вещи получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.