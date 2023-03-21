США нашли способ ускорить передачу ВСУ танков Abrams

Пентагон поставит ВСУ устаревшие танки Abrams ради оперативности

21 марта 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

США планируют поставить Украине танки «Абрамс» серии М1А1 к осени, заявил Патрик Райдер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США планируют поставить Украине к осени более старую версию танков «Абрамс» серии М1А1. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отметив, что таким образом Штаты хотят ускорить передачу танков украинской стороне. «Министерство обороны <…> приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1. Что позволит нам существенно ускорить сроки поставки», — передает слова Райдера Министерство обороны США. После начала спецоперации на Украине США и страны Европы регулярно поставляют Украине вооружение. Европа в общей сложности поставила вооружений Украине на сумму в 11,5 миллиарда евро. В марте в Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но пообещали сосредоточиться на других видах вооружения. Киев получит артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Передать самолеты Украине планируют Польша и Словакия.

США планируют поставить Украине к осени более старую версию танков «Абрамс» серии М1А1. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отметив, что таким образом Штаты хотят ускорить передачу танков украинской стороне. «Министерство обороны <…> приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1. Что позволит нам существенно ускорить сроки поставки», — передает слова Райдера Министерство обороны США. После начала спецоперации на Украине США и страны Европы регулярно поставляют Украине вооружение. Европа в общей сложности поставила вооружений Украине на сумму в 11,5 миллиарда евро. В марте в Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но пообещали сосредоточиться на других видах вооружения. Киев получит артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику. Передать самолеты Украине планируют Польша и Словакия.