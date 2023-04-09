TAC: пока США опустошают военные ресурсы на Украине, Китай набирает силу

10 апреля 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Китай заинтересован в истощении американских резервов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон опустошает свои запасы вооружения из-за помощи Украине именно в то время, когда Китай набирает свою силу, которая может быть применена против США. Об этом говорится в статье американского журнала The American Conservative. «По мере того, как мы продолжаем истощать наши запасы оружия на Донбассе, Китай имеет неповрежденные и сильные производственные мощности и с радостью будет готов перевернуть силы против нас, изменив стратегию, которую мы используем против русских. Нет никаких прямых потерь Китая в вооружении России <…> Сползание Америки в банкротство и перенапряжение ее вооруженных сил являются самоцелью для Пекина», — пишут аналитики Уоррен Дэвидсон, Анна Паулина Луна в своей статье для TAC. США продолжают оказывать Украине поддержку в виде большого количества вооружения, поэтому запасы Пентагона истощены. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что вмешательство американского президента Джо Байдена в украинском конфликте привело к катастрофическим последствиям для страны. Журналист из США Сет Джонс считает, что Вашингтон не готов к военному столкновению с Пекином из-за стратегического поражения.

Вашингтон опустошает свои запасы вооружения из-за помощи Украине именно в то время, когда Китай набирает свою силу, которая может быть применена против США. Об этом говорится в статье американского журнала The American Conservative. «По мере того, как мы продолжаем истощать наши запасы оружия на Донбассе, Китай имеет неповрежденные и сильные производственные мощности и с радостью будет готов перевернуть силы против нас, изменив стратегию, которую мы используем против русских. Нет никаких прямых потерь Китая в вооружении России <…> Сползание Америки в банкротство и перенапряжение ее вооруженных сил являются самоцелью для Пекина», — пишут аналитики Уоррен Дэвидсон, Анна Паулина Луна в своей статье для TAC. США продолжают оказывать Украине поддержку в виде большого количества вооружения, поэтому запасы Пентагона истощены. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что вмешательство американского президента Джо Байдена в украинском конфликте привело к катастрофическим последствиям для страны. Журналист из США Сет Джонс считает, что Вашингтон не готов к военному столкновению с Пекином из-за стратегического поражения.