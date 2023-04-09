09 апреля 2023

TAC: пока США опустошают военные ресурсы на Украине, Китай набирает силу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, зима, nato, танк, абрамс, abrams, stock
Китай заинтересован в истощении американских резервов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон опустошает свои запасы вооружения из-за помощи Украине именно в то время, когда Китай набирает свою силу, которая может быть применена против США. Об этом говорится в статье американского журнала The American Conservative.

«По мере того, как мы продолжаем истощать наши запасы оружия на Донбассе, Китай имеет неповрежденные и сильные производственные мощности и с радостью будет готов перевернуть силы против нас, изменив стратегию, которую мы используем против русских. Нет никаких прямых потерь Китая в вооружении России <…> Сползание Америки в банкротство и перенапряжение ее вооруженных сил являются самоцелью для Пекина», — пишут аналитики Уоррен Дэвидсон, Анна Паулина Луна в своей статье для TAC.

США продолжают оказывать Украине поддержку в виде большого количества вооружения, поэтому запасы Пентагона истощены. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что вмешательство американского президента Джо Байдена в украинском конфликте привело к катастрофическим последствиям для страны. Журналист из США Сет Джонс считает, что Вашингтон не готов к военному столкновению с Пекином из-за стратегического поражения.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон опустошает свои запасы вооружения из-за помощи Украине именно в то время, когда Китай набирает свою силу, которая может быть применена против США. Об этом говорится в статье американского журнала The American Conservative. «По мере того, как мы продолжаем истощать наши запасы оружия на Донбассе, Китай имеет неповрежденные и сильные производственные мощности и с радостью будет готов перевернуть силы против нас, изменив стратегию, которую мы используем против русских. Нет никаких прямых потерь Китая в вооружении России <…> Сползание Америки в банкротство и перенапряжение ее вооруженных сил являются самоцелью для Пекина», — пишут аналитики Уоррен Дэвидсон, Анна Паулина Луна в своей статье для TAC. США продолжают оказывать Украине поддержку в виде большого количества вооружения, поэтому запасы Пентагона истощены. Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что вмешательство американского президента Джо Байдена в украинском конфликте привело к катастрофическим последствиям для страны. Журналист из США Сет Джонс считает, что Вашингтон не готов к военному столкновению с Пекином из-за стратегического поражения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...