ЯНАО вошел в топ-3 регионов с наименьшим уровнем просрочки по кредитам

Просроченная задолженность жителей Ямала составила 2,4% на 1 марта 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ЯНАО занимает третью строчку рейтинга среди регионов по уровню платежной дисциплины. По данным аналитиков, доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2023 года составляет 2,4 процента.

«Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Доля просроченной задолженности жителей ЯНАО перед банками на 1 марта 2023 года — 2,4%», — говорится в исследовании экспертов РИА Новости.

Несмотря на высокие позиции в рейтинге, показатель ухудшился в сравнении с прошлым периодом на 0,3%. Средняя задолженность населения Ямала составляет 680 тысяч рублей. В целом низкий уровень просрочки в регионе аналитики объясняют высоким уровнем зарплат. Эксперты предполагают, что в 2023 году темпы прироста розничного кредитования будут хорошими, а доля просрочки может немного снизиться.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО стало легче выплачивать кредитные долги из-за общего роста заработной платы. По итогам 2022 года, округ занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения.