Федеральные власти перенесли сроки пермского форума, где ждут Путина

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий
Дату форума назвал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Фото:
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Международный форум «Россия — спортивная держава», где ждут президента России Владимира Путина, пройдет в Перми не в сентябре, как сообщалось ранее, а во второй половине октября. Об этом сообщил глава оргкомитета мероприятия, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Международный форум „Россия — спортивная держава“ — пройдет в столице Пермского края с 19 по 22 октября», — сообщается на портале правовой информации со ссылкой на Чернышенко. Программа форума пока разрабатывается, но уже известно, что в его рамках состоится турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship, мультиспортивный турнир по баскетболу, а также турнир «Битва роботов».

В конце декабря 2022 года сообщалось, что форум «Россия — спортивная держава» Пермь примет в сентябре. Власти Прикамья рассчитывают, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, отмечали источники URA.RU. Губернатор края Дмитрий Махонин подчеркивал, что организаторы «должны оправдать доверие и президента страны, и правительства РФ, и провести форум на самом высоком уровне».

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Международный форум «Россия — спортивная держава», где ждут президента России Владимира Путина, пройдет в Перми не в сентябре, как сообщалось ранее, а во второй половине октября. Об этом сообщил глава оргкомитета мероприятия, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Международный форум „Россия — спортивная держава“ — пройдет в столице Пермского края с 19 по 22 октября», — сообщается на портале правовой информации со ссылкой на Чернышенко. Программа форума пока разрабатывается, но уже известно, что в его рамках состоится турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship, мультиспортивный турнир по баскетболу, а также турнир «Битва роботов». В конце декабря 2022 года сообщалось, что форум «Россия — спортивная держава» Пермь примет в сентябре. Власти Прикамья рассчитывают, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, отмечали источники URA.RU. Губернатор края Дмитрий Махонин подчеркивал, что организаторы «должны оправдать доверие и президента страны, и правительства РФ, и провести форум на самом высоком уровне».
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