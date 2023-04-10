Федеральные власти перенесли сроки пермского форума, где ждут Путина

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября

Дату форума назвал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Международный форум «Россия — спортивная держава», где ждут президента России Владимира Путина, пройдет в Перми не в сентябре, как сообщалось ранее, а во второй половине октября. Об этом сообщил глава оргкомитета мероприятия, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Международный форум „Россия — спортивная держава“ — пройдет в столице Пермского края с 19 по 22 октября», — сообщается на портале правовой информации со ссылкой на Чернышенко. Программа форума пока разрабатывается, но уже известно, что в его рамках состоится турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship, мультиспортивный турнир по баскетболу, а также турнир «Битва роботов».

В конце декабря 2022 года сообщалось, что форум «Россия — спортивная держава» Пермь примет в сентябре. Власти Прикамья рассчитывают, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, отмечали источники URA.RU. Губернатор края Дмитрий Махонин подчеркивал, что организаторы «должны оправдать доверие и президента страны, и правительства РФ, и провести форум на самом высоком уровне».