Дания передаст Украине 19 артиллерийских установок Caesar

10 апреля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Установки планируют передать Украине в течение месяца, заявил Поульсен Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дания в течение месяца сможет передать Киеву французские самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен во время визита на Украину. Ранее сообщалось, что страна готова отправить украинской стороне 19 таких установок. «Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце. В настоящее время они находятся на тренировочных полигонах в Дании», — передает слова Поульсена Датское радио. Также он отметил, что в течение полугода Дания может поставить Украине около 1000 танков Leopard 1 и обсудит вопрос возможной поставки Leopard 2. Ранее Поульсен заявлял, что танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая. Он отметил, что всего будет поставлено около 90 танков Leopard 1. Кроме того, 18 немецких танков Leopard 2 Украина получила в марте. Тогда издание Spiegel сообщило, что Германия обучала украинских солдат управлению этими танками и их обслуживанию. Тем не менее Leopard очень требовательны к обслуживанию, поэтому ФРГ собирается открыть сервисный центр недалеко от Украины.

Дания в течение месяца сможет передать Киеву французские самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен во время визита на Украину. Ранее сообщалось, что страна готова отправить украинской стороне 19 таких установок. «Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце. В настоящее время они находятся на тренировочных полигонах в Дании», — передает слова Поульсена Датское радио. Также он отметил, что в течение полугода Дания может поставить Украине около 1000 танков Leopard 1 и обсудит вопрос возможной поставки Leopard 2. Ранее Поульсен заявлял, что танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая. Он отметил, что всего будет поставлено около 90 танков Leopard 1. Кроме того, 18 немецких танков Leopard 2 Украина получила в марте. Тогда издание Spiegel сообщило, что Германия обучала украинских солдат управлению этими танками и их обслуживанию. Тем не менее Leopard очень требовательны к обслуживанию, поэтому ФРГ собирается открыть сервисный центр недалеко от Украины.